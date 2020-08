Exclusief voor abonnees Directeur Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk kruipt in zijn pen: “We moeten opletten dat we woonzorgcentra niet verketteren” ENL

26 augustus 2020

16u10 1 Genk Jos Aben, algemeen directeur van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (ZOG), heeft een open brief geschreven. “De kritiek op het leven en welzijn in de woonzorgcentra is scherp in tijden van corona. Met deze brief wil ik aantonen dat het ook anders kan”, verduidelijkt hij.

“Hemelse dagen in een woonzorgcentrum? Ja, dat kan”, kopt Jos Aben, algemeen directeur van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk, in zijn open brief. “Als je verhalen leest over bewoners die dagen, weken of zelfs maanden niet uit hun kamer mogen komen, dan is die kritiek terecht. Als je alleen maar één of twee keer per week een uurtje bezoek mag krijgen in de buitenlucht, dan is kritiek terecht. Het woonzorgcentrum lijkt dan eerder op een gesloten instelling dan een nieuwe thuis voor de bewoners.”

