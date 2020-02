Dikketruiendag-ambassadeur Frank Deboosere roept Vlaming op om meer leven in de tuin te brengen Dirk Selis

10 februari 2020

12u27 0 Genk Dinsdag organiseert het Departement Omgeving voor de 16de keer Dikketruiendag in Vlaanderen. Weerman Frank Deboosere is opnieuw met volle overtuiging ambassadeur van Dikketruiendag. Dit jaar roept hij op om leven te brengen in je tuin want Dikketruiendag legt dit jaar de link tussen biodiversiteit en klimaat. Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir gaf de aftrap van Dikketruiendag in Genk

Dat biodiversiteit nauw samenhangt met klimaat, legt Dikketruiendag-ambassadeur Frank Deboosere helder uit in dit filmpje. Er is dus een wisselwerking tussen klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Een voorbeeld ter verduidelijking. De rol van klimaatverandering op de niet te stoppen bosbranden in Australië wordt algemeen erkend. De fauna en flora van een enorm gebied is ondertussen vernietigd. Dat leidt dus tot een enorm verlies aan biodiversiteit.Omgekeerd kunnen gezonde ecosystemen bijvoorbeeld bijdragen aan een betere opname van CO2 uit de atmosfeer. Zohaalt een bos, moeras of een ander levendig stukje natuur CO2 uit de atmosfeer en zorgt het voor verkoeling.