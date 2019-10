Dieven overvallen apotheek in Waterschei RTZ

31 oktober 2019

Donderdagochtend hebben gewapende mannen een overval geplaagd op een apotheek aan de André Dumontlaan in Waterschei bij Genk. Niemand raakte gelukkig gewond. De politiezone Carma snelden meteen ter plaatse en voerde een buurtonderzoek uit. Van de daders ontbreekt helaas nog elk spoor. Of de daders buit konden maken, is nog niet bekend gemaakt.