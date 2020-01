Dieven gevat die acht broodautomaten openbraken MMM

22 januari 2020

18u08 0 Genk De politie heeft twee Genkenaren gevat die broodautomaten viseerden. De daders gingen telkens aan de haal met kleingeld en som ook brood.

Sinds oktober 2019 werd in Genk acht keer ingebroken in broodautomaten. Telkens gingen onbekenden aan de haal met het kleingeld en in enkele gevallen ook met het brood.

Na onderzoek kwam politie CARMA twee Genkenaren op het spoor, een 26-jarige vrouw en een 39-jarige man uit Genk. Zij zijn op 20 januari gearresteerd in Genk. Het parket besloot om het duo te dagvaarden via de snelrechtprocedure.