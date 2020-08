Dierenasiel waarschuwt voor valse inzamelingsactie ENL

18 augustus 2020

09u31 0 Genk Het dierenasiel van Genk meldt op Facebook dat een persoon met een collectebus geld probeert in te zamelen, zogezegd ten voordelen van het dierenasiel. Vals, waarschuwt het dierenasiel nu zelf.

“Belangrijke info”, staat er te lezen op de Facebookpagina van dierenasiel Genk. “Er werd ons gemeld dat er een persoon rondgaat met een collectebus ten voordelen van ons dierenasiel. Dat is onjuist. We hebben geen enkele inzamelingsactie in uitvoering op dit moment. Opgepast dus!” De bedrieger zou rondtrekken in de regio van Hasselt.