Dierenarts hekelt knalvuurwerk van Bokrijk: “Strenge vuurwerkregels voor iedereen, behalve voor Winteravonden” Marco Mariotti en Dirk Selis

27 december 2019

17u54 0 Genk De succesvolle ‘Winteravonden' in Bokrijk zijn niet voor iedereen even aangenaam. Het vuurwerk dat telkens tussen 19 uur en 19.15 uur wordt afgeschoten, schiet bij dierenliefhebbers in het verkeerde keelgat. “Maar we hebben een mix tussen diervriendelijk én traditioneel vuurwerk”, verdedigt gedeputeerde van Toerisme Igor Philjens (Open Vld) zich.

Bokrijk Winteravonden is al jaren een vaste waarde rond de kerstperiode. Het openluchtmuseum wordt ondergedompeld in nog meer sfeer én om 19 uur hoort daar zelfs vuurwerk bij. Het is net daar waar het schoentje knelt voor velen. Zo ook bij dierenarts Luc Dezeure uit Genk. “De eerste slachtoffers zijn alvast gevallen”, zegt Dezeure.

“Door het vuurwerk is er een opgeschrikte jong ree doodgereden op de Kiewitstraat in Hasselt, ter hoogte van de weg die grenst aan de bossen van Bokrijk. Het lag er dood toen ik er rond 20 uur passeerde, en voelde nog warm aan. Kan ik bewijzen dat het écht door het vuurwerk komt? Nee, maar het toeval zou wel héél groot zijn.”

Tegelijk wordt Dezeure dagelijks geconfronteerd met dieren en de problemen omtrent vuurwerk. “Midden december begint dat. Onrustige huisdieren waar baasjes geen raad mee weten, of pilletjes die ze komen halen om hun honden ‘s avonds te kalmeren.”

Dubbel signaal

Helemaal frappant vindt Dezeure het strenge optreden van politie CARMA. Zij zullen tot aan oudjaar controleren vanuit de lucht met drones. “Maar terwijl je daar controleert, laat je wél elke avond een kwartier knalvuurwerk toe. Een dubbel signaal, een heel wrang gevoel. De regels gelden duidelijk niet voor iedereen.”

Ook Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum staat de man bij. “En vooral als je ziet dat we in het algemeen minder moeten uitrukken. Het lijkt dat de gewone burger het stilaan begrepen heeft. Vroeger moesten we voor kerst al constant de baan op en hadden we een duidelijke piek. Dat geldt momenteel veel minder. Vreemd dat net de overheid een andere boodschap geeft.”

35 procent diervriendelijk

Gedeputeerde van Toerisme Igor Philjens (Open Vld) reageert: “Bokrijk kreeg eind oktober de goedkeuring van de stad om elke avond van de ‘Winteravonden’ tussen 19 uur en 19.15 uur vuurwerk te tonen aan de bezoekers. Er was wel een voorwaarde: duidelijke communicatie naar de omwonenden. We beslisten zelf al om een combinatie van diervriendelijk en traditioneel vuurwerk te tonen. 35 procent is geluidsarm. De omwonenden van het park krijgen een brief en in een straal van vijf kilometer wordt ook de Bokrijk Buurtkrant verdeeld waarin de boodschap vermeld staat.”