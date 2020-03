Gesponsorde inhoud Dienstverlening na afspraak, infovergadering H. Essers geannuleerd Corona-update van het stadsbestuur Genk Aangeboden door de stad Genk

16 maart 2020

15u26 0 Genk Het stadsbestuur van Genk heeft een reeks maatregelen en beslissingen genomen in het kader van de aanpak van het coronavirus. Zo biedt de stedelijke website corona-updates en kan de dienstverlening van de stad doorgaan op afspraak.

Dienstverlening stad Genk

In het stadhuis, maar ook op andere locaties met een basisdienstverlening (zoals Sociaal Huis Portavida en de containerparken) zijn de loketten maandagochtend gewoon open gegaan. Wel werd met het personeel afgesproken dat de loketdienstverlening enkel nog op afspraak gebeurt.

Hiervoor hanteert de stad het ‘klik-bel-kom’-principe:





• Klik: Heel wat zaken kan je online regelen. Maak gebruik van onze digitale dienstverlening. Op onze website vind je telkens een knop ‘vraag online aan’ bij zaken die je op deze manier kunt regelen. Opgelet! Online afspraken maken is voorlopig niet mogelijk.



• Bel: De telefonische dienstverlening wordt uitgebreid. Bel naar het algemeen nummer 089/65.36.00. Onze medewerkers zullen je zo goed mogelijk te woord staan. Als blijkt dat je toch moet langskomen, wordt er telefonisch een afspraak gemaakt.

• Kom: Enkel na telefonische afspraak kan je naar het stadhuis komen.



Infovergadering H.Essers geannuleerd

De informatievergadering in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag van H.Essers Logistics Company, die normaal maandagavond gepland was in zaal Paro, is geannuleerd. Wegens de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, heeft het bedrijf zelf beslist om de omgevingsvergunningsaanvraag voor de vestiging aan de H.Esserslaan in te trekken. Het dossier wordt later opnieuw ingediend. Er zal dan een nieuw openbaar onderzoek, met informatievergadering, georganiseerd worden.

Een extra laagje over de stedelijke website met corona-updates

In het kader van een efficiënte communicatie naar de burgers toe over de aanpak van de coronasituatie, ziet de stedelijke website www.genk.be er sinds afgelopen vrijdag een beetje anders uit dan anders. Wie naar genk.be surft, krijgt een zogenaamde ‘crisiswebsite’ te zien: een pagina met corona-updates die als een laag over de eigenlijke website ligt. Deze pagina bevat elke dag meerdere nieuwe updates.

Wie echter op de eigenlijke website moet zijn om dingen te regelen of iets op te zoeken, kan gewoon doorklikken via de knop helemaal bovenaan. “Op deze manier willen we onze inwoners zo duidelijk en correct mogelijk informeren over de stand van zaken in onze stad. Ook op onze Facebookpagina doen we frequente updates”, besluit burgemeester Wim Dries.