Dief uit Genk opgepakt MMM

27 mei 2019

16u31 0 Genk Politie CARMA heeft op de Boeyenstraat een 35-jarige Genkenaar gearresteerd. In zijn auto vond de politie werkmaterialen die vermoedelijk gestolen zijn.

Politie CARMA werd in het weekend opgeroepen voor een verdachte toestand op de Boeyenstraat. Buurtbewoners vermoedden dat er een diefstal gepleegd werd. Ter hoogte van de Oosterring wilde de politie een auto controleren maar de bestuurder vluchtte onmiddellijk naar een nabijgelegen bos en botste tegen een boom.

In de koffer van de auto vond men een grote hoeveelheid werkmateriaal. Op de auto was een vervalste nummerplaat bevestigd. De bestuurder, een 35-jarige man uit Genk, had ook een hoeveelheid drugs op zak.

De politie voerde meteen een huiszoeking uit in zijn woning. Hier vonden ze opnieuw drugs en allerlei attributen. De spullen werden in beslag genomen. In de woning bevond zich nog een tweede verdachte, een 37-jarige man uit Diepenbeek. Beide mannen werden gearresteerd. De Diepenbekenaar mocht na verhoor het commissariaat verlaten. De 35-jarige man uit Genk werd zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besloot hem aan te houden.