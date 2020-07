Deusjevoo ontwerpt tv-studio van 3 vierkante meter Emily Nees

02 juli 2020

12u18

Bron: Remy Communication 0 Genk Deusjevoo heeft misschien wel de allerkleinste tv-studio ter wereld op de markt gebracht. Het interieurbureau, dat gevestigd is op C-mine, heeft een exemplaar gecreëerd van 3 vierkante meter. Kostenplaatje: minstens 342 euro per maand via een leasingformule.

Al twintig jaar focust Deusjevoo zich op het maken van efficiënte werkplekken. Ditmaal komt de decorbouwer op de proppen met een minuscule tv-studio van 3 vierkante meter. De onderneming speelt daarmee in op de veranderingen in de manier van werken die zich voordoen sinds het begin van de coronacrisis.

“Heel wat bedrijven kiezen vandaag al om meetings vanop afstand standaard te maken. Fysieke verplaatsingen verdwijnen of worden beperkt tot het minimum. En of je nu vanuit je huiskamer of vanop kantoor telecommuniceert, enige vorm van professionalisering dringt zich al snel op”, zegt CEO Jo Peters.

Coronaproof

“Elk bedrijf verdient een toekomst waar een afgrijselijke akoestiek en een onder- of overbelichte omgeving snel uit het collectief geheugen verdwijnt. Daarom bouwden we deze microstudio waarmee je dezelfde professionele indruk kan maken als bij een fysiek gesprek, maar dan gewoon vanop kantoor. Voor het coronavirus zaten we al voor het grote deel steeds met meerdere collega’s in één ruimte, waardoor er een gebrek was aan focus en rust. Als we nu voortdurend met meerderen zouden beginnen te videobellen, krijg je volgens mij een onhoudbare situatie.”

Het complex kan vooral dienst doen als conferencingstudio. Het is geluiddicht, voorzien van voldoende lampen, is deels transparant en bevat een luchtaanvoersysteem. “De microstudio wordt standaard geleverd met een luchtaanvoersysteem dat zorgt voor de aanvoer van steriele lucht dankzij een automatische filter die een UVC systeem bevat. Het zorgt er dus voor dat de binnenkomende lucht bacterie- en virusvrij is.”

Geïnteresseerden kunnen de tv-studio leasen vanaf 342 euro per maand. Het is ook mogelijk om de studio te personaliseren.