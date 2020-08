Deusjevoo ontwerpt ludieke badlakens en picknickdekens ENL

10 augustus 2020

10u12 0 Genk Wie verfrissing zoekt op het strand, doet dat best op een veilige manier. Dat weet ook decobouwer Deusjevoo, die met ludieke strandlakens op de proppen kwam. De grote exemplaren garanderen namelijk de anderhalve meter afstand.

Zonnen op het strand of picknicken met je bubbel? Dat kan je doen met de nieuwe bad- en picknicklakens van Deusjevoo, die exclusief te koop zijn bij modeketen JBC. Op de lakens - of “XXXXL zakdoeken” zoals Deusjevoo ze zelf noemt – staat telkens een afstand van anderhalve meter aangegeven. Het is een ludieke verwijzing naar de voorzorgsmaatregelen waaraan we ons moeten houden om het coronavirus in te dijken.

Wie zelf een exemplaar wil scoren, kan dat in de winkels of via de webshop van JBC. Een picknickdeken heb je voor 29,95 euro. Aan de badlakens hangt een prijskaartje van 39,95 euro.