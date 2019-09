Deugddoende spreuken op 100 Genkse locaties Lien Vande Kerkhof

30 september 2019

16u26 0 Genk In Genk duiken de laatste dagen spreuken op op ramen van openbare gebouwen en etalages van handelaars. Deugddoende boodschappen om even bij stil te staan. “Met fijne woordspelingen en spreuken die je raken toveren we een glimlach of ontroering op het gezicht van voorbijgangers en doen we hen nadenken over hun mentale gezondheid", zegt burgemeester Wim Dries.

Leerlingen en leerkrachten van de Gentse Academie voor Kunst en vermaard striptekenaar Michaël Olbrechts brachten de spreuken aan op tal van gebouwen en etalageramen. Daarnaast worden in Genk van 1 tot 10 oktober ook ‘geestelijk gezonde’ acties georganiseerd, in het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. “Als stadsbestuur tekenen we met deze actie in op de Vlaamse campagne ‘Samen veerkrachtig’”, zegt burgemeester Dries. “We doen zelf onze duit in het zakje door vanaf eind september leuke quotes in het Genkse straatbeeld te laten verschijnen op een 80-tal plaatsen verspreid over Genk. Maar ook de Genkse handelaars doen enthousiast mee. Ruim dertig handelaars en organisaties hebben ingetekend.”

Portavida

Een van de zwaartepunten van deze actie ligt op Portavida, waar heel wat welzijnsorganisaties werken rond geestelijke gezondheid. “Om de spreuken op de ramen aan te brengen, kunnen we een beroep doen op de Genkse Academie voor Beeldende Kunst en Media, die ook een plek op Portavida heeft. Leerlingen van de klas ‘Street Art’ gaan aan de slag met krijtstiften en toveren heuse pareltjes op de ramen van onder meer het Sociaal Huis Portavida, het Grand Kaffee en woonzorgcentrum Toermalien”, stelt schepen van Sociaal Welzijn Ria Grondelaers.