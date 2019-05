Dertiger slaat zwangere vriendin in de buik: werkstraf van 90 uur VCT

27 mei 2019

13u42 0 Genk Een 32-jarige man uit Genk is veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur omdat hij zijn vriendin, die 15 weken zwanger was, in februari 2017 hard in de buik sloeg. “De problemen zijn begonnen na mijn overspel”, gaf de vader toe. “Nu de kleine er is ben ik er blij om, maar toen kon ik dat niet.”

De dertiger en zijn vrouw huwden in 2015, maar de relatie zat niet goed. De man gaf toe dat hij vreemd was gegaan. “We hebben de relatie proberen te redden. Zij is toen zwanger geraakt en ik vond dat geen goede keuze.” Op 7 februari 2017, zijn ex was toen vijftien weken zwanger van hun eerste kind, liep het fout. “We hadden die avond een zware discussie. Ik wilde weggaan. Ze heeft me tegengehouden en ik heb haar weggeduwd, maar ik heb haar niet geslagen. Nu de kleine geboren is ben ik er blij om, maar toen kon ik dat niet”, beschreef de Genkenaar voor de strafrechtbank in Tongeren.

Slag in de buik

Zijn ex-vrouw (31) gaf een andere versie van de feiten. “We hadden geen discussie. Hij heeft me uit het niets geslagen, vol in mijn buik, terwijl ik 15 weken zwanger was. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik heb mezelf proberen te beschermen door in foetushouding op de grond te gaan liggen, maar hij bleef verder slaan.” Haar advocaat benadrukte dat de man met zijn agressieve gedrag het kind wel degelijk had willen schaden en vorderde een morele schadevergoeding van 5.000 euro en een materiële schadevergoeding van 10.000 euro voor haar cliënte, die na de feiten haar zelfstandige activiteit als nagel styliste moest stopzetten en bij haar ouders introk. De advocaat van de beklaagde noemde de zaak vooral een ‘nu ga ik u straffen’ verhaal van de ex van haar cliënt en benadrukte dat de vader ook van het begin tot het einde aanwezig was bij de bevalling van zijn zoon. Zij vroeg opschorting van straf.

Partnergeweld niet getolereerd

De strafrechter in Tongeren ging niet in op het verzoek tot opschorting van straf en veroordeelde de dertiger tot een werkstraf van 90 uur en een boete van 400 euro met uitstel. Ze verwees naar de verwondingen van het slachtoffer, waaronder de bloeduitstorting op de buik en de verkleuring op de onderrug en het feit dat de vrouw vier weken werkonbekwaam was. “Beklaagde geeft de feiten- zij het geminimaliseerd- toe. Zelfs in de geminimaliseerde versie is de tenlastelegging bewezen. Partnergeweld kan niet worden getolereerd”, luidde de motivering. Aan het slachtoffer moet de Genkenaar een morele schadevergoeding van 500 euro betalen. Voor het bepalen van de materiële schadevergoeding, moeten bijkomende stukken voorgelegd worden. Als de dertiger de werkstraf niet uitvoert, volgt een celstraf van zes maanden.