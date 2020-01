Dertien personen afgevoerd na brand in Kolderbos MMM/Belga

25 januari 2020

19u01 0 Genk In een appartementsblok van vijf verdiepingen hoog met in totaal twaalf appartementen op de Keinkesstraat in Kolderbos is zaterdagochtend brand uitgebroken. Uiteindelijk zijn dertien bewoners ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis. De andere bewoners zijn door de brandweer begeleid naar een moskee, waar ze werden opgevangen door de sociale dienst van het Rode Kruis en van de stad Genk.

Bij aankomst van de brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg kwam er rook vanonder de rolluiken van een flat. Het vuur was ontstaan in een appartement op de tweede verdieping. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond al een deel van de bewoners buiten. In twee appartementen zaten de mensen nog binnen. De brandweer kon het vuur blussen.

Na ventilatie kon de brandweer de bewoners uit die twee appartement halen en naar buiten brengen. Nadien hebben de hulpdiensten alle appartementen geopend om te checken of er niemand meer aanwezig was. Een appartement was nog afgesloten, maar daar bleek niemand thuis.

Een MUG-team van de campus Sint-Jan van Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), een ziekenwagen van Sint-Jan en een ambulance van de brandweer kwamen ter plaatse. De naar het ziekenhuis overgebracht personen hadden mogelijk rook ingeademd. In het appartement, waar het vuur woedde, brandde de slaapkamer volledig uit. Het pleisterwerk was door de hitte losgekomen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De begeleiding en opvang in de moskee van Kolderbos, die als crisiscentrum dienst deed, waren zaterdagvoormiddag nog bezig.