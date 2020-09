DEO haalt investering van 1 miljoen euro binnen ENL

18 september 2020

09u34 0 Genk Data-driven Efficiency for the Operating Room, of kortweg DEO, kan rekenen op de steun van diverse investeerders. Zo haalt de Genkse start-up 1 miljoen euro binnen. Bedoeling is om hun ‘Operating Room (OR) Efficiency Platform’, dat dient om de werkdruk in ziekenhuizen te verlichten, nog meer op punt te zetten.

DEO, een Genkse speler, werkt samen met tal van ziekenhuizen om een zo efficiënt mogelijke werkwijze te implementeren. Dat aan de hand van een dienstenplatform, het zogenaamde ‘Operating Room (OR) Efficiency Platform’. “Wij sturen eerst een ingenieur naar het ziekenhuis om bepaalde data te verzamelen. Dat geeft ons een inzicht op waar de gezondheidszorginstelling vandaag staat op vlak efficiëntie en ergonomie. Bedoeling is om bepaalde veranderingen door te voeren om nog efficiënter en sneller te kunnen werken. Het kan dan onder meer gaan om meer digitalisering of de vervanging van een bepaald apparaat”, legt Jeroen Dille uit, oprichter en CEO van DEO. Op die manier tracht het bedrijf eveneens de werkdruk te verlagen.

Veranderingen doorvoeren

Ziekenhuis Oost-Limburg is één van de ziekenhuizen die reeds beroep doet op DEO. Het ZOL zorgt daarom ook voor extra financiële middelen, samen met OrthoGrow, het imec.istart, LRM en enkele andere anonieme investeerders. In totaal kan DEO rekenen op een investering van 1 miljoen euro. Daardoor zal de start-up nog meer projecten kunnen uitrollen en het dienstenplatform kunnen aanscherpen.

Dille is alvast tevreden. “Deze kapitaalinjectie en het vertrouwen dat de investeerders in ons stellen in volle coronacrisis, toont aan dat ons ‘OR Efficiency Platform’ een belangrijke impact heeft, en dat we nu meer dan ooit een concrete en wezenlijke veranderingen kunnen bewerkstelligen voor alle betrokkenen—niet alleen voor patiënten, chirurgen en verpleegkundigen, maar ook voor ziekenhuizen, betalers en de sector in zijn geheel.”