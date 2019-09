Definitief: ook van Raad van State krijgt islamitisch college in Genk geen erkenning Dirk Selis

05 september 2019

17u22 0 Genk De Raad van State heeft donderdag het verzoek van het Selam College in Genk afgewezen om alsnog erkend en gesubsidieerd te worden. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits had vorige week beslist de islamschool geen voorlopige erkenning te geven. Het schoolbestuur ging tegen die beslissing in beroep bij de Raad van State, maar tevergeefs blijkt nu.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) besliste vrijdag op basis van een advies van de Onderwijsinspectie en een oordeel van het Agentschap Onderwijsdiensten om de school geen erkenning te geven. De inspectie hield ­rekening met een onderzoek van de Staatsveiligheid naar ‘de indienende vzw en de mogelijke effecten op het pedagogische project’. Er bleek geen garantie te zijn dat de rechten van de mens en van het kind gerespecteerd zouden worden, klonk het. De school maakte daarop bekend beroep aan te tekenen tegen het besluit van Crevits, maar de Raad van State ging dus niet mee in de argumentatie van de instelling. Woensdag was al duidelijk geworden dat de auditeur die de Raad van State moet adviseren, de beslissing van minister Crevits om de school geen erkenning te geven ‘goed gemotiveerd’ vond. Hij adviseerde daarom om die beslissing niet te schorsen. Behalve dat kort geding is er ook nog een procedure ten gronde mogelijk.

Ontwrichten

“Van Milli Gorus weten we - onder andere - dat ze Nederlandse jongeren naar Turkije stuurden om les te krijgen van een haatimam die huwelijken met zesjarige meisjes steunt en geweld tegen vrouwen goedkeurt. Zo’n zalen mogen we hier niet aanvaarden. Het is onze taak om alle wettelijke middelen te gebruiken om onze jongeren te beschermen tegen groeperingen die er op uit zijn om onze maatschappij duurzaam te ontwrichten.”, zegt de voormalig staatssecretaris, Kamerlid en Genks oppositieleider. Ze bedankt nogmaals minister Crevits om haar verantwoordelijkheid terzake te nemen.