Decorbedrijf Deusjevoo mag

20 kaarsjes uitblazen “Geen burn outs, geen personeelslverloop” LXB

04 juni 2019

12u00 0 Genk Al op z’n 14 de wist Jo Peeters (45) wat hij wilde worden: decorbouwer! Als tiener keek hij naar de shows van Ron Brandsteder, een tv-icoon bij onze noorderburen. “Ik zag de decors, en ik was verkocht. Potverdikke, wist ik veel dat je met het bouwen van decors je boterham kon verdienen”, vertrouwt hij ons toe. Na z’n studies aan de Luca School of Arts (toen MAD- faculty) in Genk begon hij in het tuinhuis van z’n ouders in Houthalen-Helchteren met een eigen bedrijfje: Deusjevoo! Vandaag mag hij als ceo 20 kaarsjes uitblazen. Deusjevoo zit nu op C mine in Winterslag. “Toen we zes jaar geleden naar hier verhuisden, had ik 12 mensen in dienst, nu zijn het er 26", licht hij toe.

Vaste waarde

“Ik ben destijds vanuit een buikgevoel gestart, ik had geen grote voorbeelden”, bekent Jo Peeters. “Ik smeet me vol passie en creativiteit in de decorbouw. “Toen en nu telt één zaak: met je creaties mensen blij maken, zorgen voor een tof design met een verhaal.” Deusjevoo is een vaste waarde op het vlak van decors in de showbizz maar heeft z’n activiteiten uitgebreid: beursstanden, showrooms in bedrijven, inrichting winkels en kantoren. “We maken het in de wereld van de funeraria waar we bij de inrichting ervan niet langer het lijk centraal stellen maar de familie van de overledene”, vertelt Jo Peeters. “Geen anonieme groetkamer maar we creëren een woonkamer. We hebben met onze aanpak de European Funeral Award gewonnen!”

Stille uren

De echte doorbraak van Deusjevoo op het vlak van tv-decors gebeurde met De Laatste Show (vrt). “De deuren gingen nadien open voor opdrachten bij andere zenders”, aldus de ceo van het bedrijf. Zoals? Tegen de sterren op, Jonas en Van Geel, Blind Date en Familie. Allemaal vtm-producties! Deusjevoo gaat ook voorop inzake de werkomgeving voor het personeel. “We kennen geen burn outs, en geen verloop van personeel”, stelt Jo Peeters. “We werken met glijdende uren. Overuren kennen we niet. Acht uur per dag wordt er gewerkt maar daarna is het quality time voor het gezin, de kinderen, familie en vrienden. “Op een werkdag maken we het drie keer een uur stil op de werkvloer. Goed voor de concentratie. Het loont. Zo stijgt de productiviteit met 30 procent, dalen de foutenmarge en stress met 50 procent.”

Werkvormen

Deusjevoo voert ook nieuwe werkvormen in. “Nagenoeg al het personeel werkt staande aan een bureau”, licht Jo Peeters toe. “We vergaderen rechtstaand. Het is doeltreffend gezien de vergadering nog hooguit een kwartier in beslag neemt. Vroeger duurde een vergadering een uur. We hebben een labo waar we nieuwe dingen uittesten. Nieuw is dat we alle vaste telefoonlijnen op de bureaus vaarwel zeggen. We opteren voor belkamers zodat de collega’s minder gestoord worden op het werk.”