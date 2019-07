De zonnekijkdag bij de

07 juli 2019

Stapelwolken verstoorden de zonnekijkdag die vandaag bij de Cosmodrome op domein Kattevennen in Genk plaatsvond. Toch kregen de bezoekers genoeg kansen om de zon met behulp van vier telescopen -drie realtief kleine en één mega sterrenkijker - waar te nemen. Wat gebeurde op een veilige manier omdat een speciale filter in de telescopen werd geplaatst zodat het kijken naar de zon de ogen niet kon beschadigen. “We hebben geluk vandaag”, liet Hans Goertz, één van de zogenaamde astrorangers die het publiek uitleg verschafte over de zon, weten. “We kunnen een kleine zonnevlek zien. Daar is het 5000 graden warm, op de rest van de zon is dat een 6000 graden. De zon, onze dichtstbijzijnde ster, staat 150 kilometer verwijderd van de aarde. Ter vergelijking; stel je rijdt 120 kilometer per uur met een auto dan doe je er 175 jaar over om naar de zon te rijden. In de marge werd een workshop gehouden waar kinderen konden experimenteren met energie. Ook de 360 graden show over de zon was een hoogtepunt op de zonnekijkdag.