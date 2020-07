De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met Claudia Guarraci van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’: “Ontdek het mijnterrein van Waterschei” Emily Nees

13 juli 2020

08u00 0 Genk Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt Claudia Guarraci, die deelneemt aan het VTM-programma ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’, u naar de top van de mijnterril in Waterschei.

In het Thork Park, dat maar liefst 30 herctare aan natuur bezit, vind je de mijnsite van Waterschei. Niet toevallig is dit de favoriete plek van Claudia Guarraci, die Italiaanse roots heeft. “Deze plek betekent heel veel voor mij, omdat mijn grootouders tientallen jaren van Italië naar hier zijn getrokken om in de mijn te werken. Mijn opa langs vaders kant ging aan de slag in Waterschei. De vader van mijn moeder werkte dan weer in Winterslag.”

Betere toekomst

“Ik ga zelf geregeld naar de omliggende mijngebouwen om een event of een feestje bij te wonen, maar ook om het gewoon nog eens te bezichtigen. Dan denk ik vaak terug aan de mijnwerkers. Zij hebben zo hard gewerkt om hun kinderen een betere toekomst te geven. Dat vind ik gewoon prachtig. De geschiedenis achter de site maakt het net speciaal. Dat we met zo veel culturen in Genk samenleven, is met een reden. Ik vermoed dat vele inwoners daar hetzelfde over denken.”

We kennen de verhalen over de mijnen van A tot Z. Het zijn gesprekken die ik nooit zal vergeten Claudia Guarraci van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’

Als jong meisje kwam Claudia geregeld naar de site met haar ouders en grootouders, die dan herinneringen uit het verleden ophaalden. “We kennen hun mijnverleden echt van A tot Z”, lacht ze. “Het zijn gesprekken die ik nooit zal vergeten. Maar één bepaald verhaal is me het meest bijgebleven.”

“Op een dag was nonno zijn lunch vergeten. Als klein manneke koerste mijn papa dan naar de mijn om eten af te geven. Maar in die tijd was er natuurlijk nog geen sprake van gsm’s. Hij stond daar te wachten tot hij een vriend van zijn vader tegen het lijf liep. Eigenlijk is dat nog niet eens zo lang geleden. Het is gek hoe alles veranderd is.”

Bovenop de berg

Wat nooit meer uit het beeld van Waterschei zal verdwijnen, is de terril zelf. Het gaat om een steenberg die het oude mijnverleden van Genk oprakelt. De berg is namelijk ontstaan uit afval afkomstig uit de steenkoolmijn. Al meer dan 20 jaar is de terril beschermd, maar avonturiers zijn nog steeds welkom de zogenaamde Steenmannetjes te volgen naar de top.

Het is een behoorlijke klim waar Claudia zich zelf nog af en toe aan waagt. Het zicht loont dan ook de moeite. “Je kijkt dan uit op het stadion van KRC Genk. Als je helemaal bovenaan staat, heb je zicht op heel Genk. Ook gemeente As en een stukje van Opglabbeek zijn dan zichtbaar.”

Wie het liever rustig aandoet, kan gerust met beide voeten op de grond blijven. “Er is hier zo veel groen en mooie natuur. Op een bepaalde plek ligt er een vijver waar geregeld zwanen op het water drijven. Zelf kom ik hier meermaals per maand wandelen om even te ventileren. Soms leg ik me dan neer op een dekentje en schrijf ik. Het werkt heel rustgevend.”

Een aanrader volgens Claudia. “Ik hoor mensen vaak nog klagen dat we weinig leuke dingen kunnen doen omwille van de coronamaatregelen. De tijd lijkt misschien wel stil te staan, maar dat kan ook positieve gevolgen hebben. Leren genieten van de kleine dingen, dat is wat telt”, besluit ze.