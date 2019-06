De vijf weekendtips in Limburg Marco Mariotti

28 juni 2019

13u26 0

MAASMECHELEN: Straatkunstenfestival Del Mundo

Maasmechelen wordt dit weekend ondergedompeld in een heus straatkunstfeestje. Leisure Valley organiseert zaterdag 29 en zondag 30 juni voor de achttiende keer het gratis festival Del Mundo.

Het Straatkunstenfestival maakt al 18 jaar deel uit van de jaarlijkse braderie in Maasmechelen. In het ganse weekend worden in totaal bijna 100 shows opgevoerd. Telkens tussen 14 en 18 uur kan je de tientallen theatermakers uit binnen- en buitenland aan het werk zien in het M2 Shopping Center, Maasmechelen Village en op de Pauwengraaf. In totaal zijn er negen speellocaties waar je getrakteerd wordt op optredens vol humor, spektakel en gevarieerde muzikale klanken, maar ook tussen deze speellocaties kan je voorbijtrekkende acts zien.

GENK: Genk on stage

Hét grootste gratis festival van de provincie gaat dit weekend weer van start. Genk on stage - al jaren een gevestigde waarde in de stad - pakt ook dit jaar weer uit met enkele grote namen. Stan Van Samang, Laura Tesoro, Earth, Wind & Fire en Zwangere Guy sieren de affiche samen met tientallen andere internationale en zelfs lokale artiesten.

SINT-TRUIDEN: Midzomernachtfeesten

Het Feestcomité van Sint-Truiden en het stadsbestuur organiseren op zaterdag 29 juni de Midzomernachtfeesten in het stadspark van Sint-Truiden. Midzomernachtfeesten zijn helemaal in tegenwoordig en ook in het zuiden van de provincie missen ze die trein niet. Nieuw dit jaar is de animatie vanaf 14 tot 18 uur voor jong en oud, met diverse workshops en kinderanimatie. A3 Beton en DJ Clinton zorgen voor de passende muziek.

BILZEN: Alden Biesen Classic

Alle wielerliefhebbers richting Bilzen dit weekend. Zaterdag vindt er de toertocht plaats doorheen het mooie Haspengouw en Hageland met verschillende afstanden - 30, 70, 100, 130 en 160 km - over een licht golvend parcours. Er zullen ook goed uitgeruste bevoorradingsposten, inclusief sportdranken en toiletten, te vinden zijn.

Gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving van de startplaats aan de Zeepstraat 46. Inschrijven kan vanaf 7 uur ‘s morgens aan één van de bevoorradingsposten.

KINROOI: Opentuinweekend bij Pepels

Eén van de mooiste verzameltuinen van Limburg ligt in Ophoven, bij de familie Pepels. Je vindt er tal van vijvers en een grote variëteit aan vaste planten. Verder ook een biologische groentetuin, fruit -en druiventuin en een uitkijktoren met zicht op de Maasvallei. De aanleg van de tuin, met een oppervlakte van 2,5 hectare, is in 1993 gestart en is onderverdeeld in verschillende segmenten waaronder een wandelpark met vijver en waterpartijen aangekleed met beelden, ornamenten, pergola’s en meerdere zithoeken met uitzicht op de Maashaven. Meer info via www.tuin-pepels.be. Ook de tuin van ADR Rosarium Geistinger Landhoff in de Beekstraat 13 in Geistingen is te bezichtigen.