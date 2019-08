De topattractie op de Herenstraat Kermis Lien Vande Kerkhof

05 augustus 2019

09u28 0 Genk Klokslag middernacht op de kermis in de Herenstraat: terwijl de meeste foorkramers het stilaan voor gezien houden blijft het volk in lunapark Play City vlotjes toestromen. “Ons lunapark gaat ondertussen al 35 jaar mee,” zegt uitbater Robert Rogiers, “Onze molen is zelfs véél ouder dan een halve eeuw. En ondertussen hebben we ook een hotdogkraam.”

Familie Rogiers

Voor jaarlijkse bezoekers van de Herenstraat Kermis is de aanwezigheid van de familie Rogiers dé topattractie. “Geen kermis zonder Robert en zijn nageslacht,” klinkt het bij omstaanders. “Eigenlijk zijn wij wel een beetje de pioniers van de kermis op de Herenstraat,” knikt Robert. “Mijn vader, Lambert Rogiers, sloeg nooit een editie over. Ons hebben en houden hier installeren is elke keer weer een beetje thuiskomen.”

Iets wat Thibo Cleeren, de 17-jarige kleinzoon van Robert, volmondig beaamt. “We staan op kermissen in héél Limburg, maar aanmeren in Genk blijft toch altijd het fijnst.” Niet dat de leerling van het Atlascollege voortdurend van thuisomgeving wisselt. “Het idee van foorkramers die voortdurend rondtrekken met woonwagens is eigenlijk niet meer van deze tijd. Ik woon gewoon in een huis en studeer voor vrachtwagenchauffeur. Of ik anders opgevoed ben dan mijn vrienden? Ik kreeg al vroeg veel vrijheid. Maar daar stonden ook bepaalde verantwoordelijkheden tegenover. Ik hou er hoe dan ook van mijn familie te helpen op de kermis.”

Opvolging verzekerd?

Dat Robert apetrots is op zijn kleinzoon staat buiten kijf. “Maar dat hij in mijn voetsporen zal treden is zeker niet mijn grote droom. De kermis is niet meer zoals vroeger, hé. Ik zou Thibo al die onzekerheid van deze moeilijke tijden graag besparen.” Gelukkig kan Thibo, die nog niet helemaal overtuigd lijkt, met zijn studies alvast alle kanten uit. “Mijn skills als vrachtwagenchauffeur zullen zowel van pas komen voor het vervoeren van de kermisattracties als het scoren van nieuwe professionele kansen.”