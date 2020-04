De Ronde: KRC Genk toont warme boodschap in Luminus Arena Jef Beckers

05 april 2020

17u03 8

Tijdens de Ronde tegen Corona stopte onze helikopter ook in de provincie Limburg. Daar maakte voetbalploeg KRC Genk een hartverwarmend gebaar.

Supports van de voetbalploeg verzamelden op een veilige afstand in het stadium. Daar was te zien hoe een groot hart, gemaakt door voetballen, op het middenplein lag. Een paar supporters stonden te wapperen met grote vlaggen. De man op de middenstip is Eric Gerets, oud-voetballer en voetbaltrainer. De slogan ‘supporter even voor een ander’ was ook zichtbaar. Daarmee wil de ploeg duidelijk maken dat het nu even niet om een voetbalstrijd gaat, maar dat we moeten strijden om het coronavirus te verslaan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.