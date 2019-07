De oudste kaartclub van Genk

telt kwieke 80 en 90-plussers "We voelen de leeftijd niet als we kaarten"

16 juli 2019

12u00 0 Genk Op kaarten staat kennelijk geen leeftijd. De oudste kaartclub uit Genk is daar het sprekend bewijs van. De club zonder naam telt zes leden Een voor een hoogbejaard maar ze zijn nog kwiek en jong van geest. Frank is met z’n 95 jaar de nestor van de kaarters. Jeanne (ke) volgt met 93 lentes, ze is voorzitter van de club. Nellie is 90, Michel 88 en Leon 85 jaar. En Paul is met 75 de benjamin, en kersvers lid. “We voelen ons extra jong als zo’n knappe man (Paul) mee komt kaarten”, gekscheert Jeanne (ke) Cleeren. “Het is m’n tweede keer dat ik meedoe maar het voelt aan alsof ik al jaren bij de club hoor. Het is hier precies het huisje wel te vree”, vindt Paul Schepens.

Tijdverdrijf

Vandaag zitten Jeanneke, Michel, Nellie en Paul aan de vaste kaarttafel in hotel ‘t Hert. Geen bridge, poker of kwajongen! De club speelt altijd hetzelfde spel: wiezen! “Dat wij de oudste kaartclub zijn, is iets speciaals”, werpt Jeanneke op. “Je ziet het: de vierde jeugd doet het nog goed he! .Ik heb wel m’n rollator bij maar ik ben nog in goeie shape. Wiezen is het beste tijdverdrijf! Ik kan er niet zonder. Ik sta er als het ware mee op, en ga er mee slapen”, getuigt een nog kwiek Jeanneke.

Geheugentraining

“Hier maak ik vrienden voor het leven”, zegt Michel Raison. “Ik woon al jaren alleen, en bij de club kom ik nog eens onder de mensen. Bovendien is het een goeie manier om je geheugen te trainen. Bij wiezen moet je de vorige slagen goed onthouden, en je moet je verstand er constant bijhouden.” Er wordt met veel begeestering en inzet gekaart. “Soms teveel, we kunnen er wel eens invliegen.Ook wordt er met de vuist op tafel geslagen. Als iemand een fout maakt, gebeurt het dat er gefoeterd wordt. Maar we hebben één gouden regel: vergeten en vergeven!” Nellie is de kalmte zelve aan de kaarttafel. “Ik ga niet tieren en van alles roepen naar m’n maten”, laat ze horen. “En als ze me eens de huid vol scheden, glijdt dat van me af.”

Voor kleingeld

Het zijn gedreven kaarters die niet kijken op een inspanning meer of minder. “Veelal wiezen we vier uur aan één stuk. We nemen geen pauze. Het is al gebeurd dat we vijf tot zes uur lang kaarten”, laat Jeanneke weten. “Ik word niet moe van het kaarten. Maar éénmaal terug thuis val ik als één blok in slaap. Ik ben doodop.” Wat is de inzet bij het wiezen? “We spelen voor geld”, vertelt Michel. “Niet voor grof geld. We spelen voor 10 eurocent per slag, en per overslag rekenen we 5 eurocent aan. De grootste winst die ik met wiezen ooit heb gemaakt is 7,85 euro, en 5 euro is tot nog toe m’n grootste verlies. Het is ons niet om het geld te doen. Het is puur vermaak maar we spelen ook met de nodige ernst. Bij het wiezen moet je bij de les zijn en blijven.” De zes kaarters willen voor geen geld meer weg uit hotel ‘t Hert. Daar komt mede door Noke Pospich, de uitbaatster van het hotel. “Het is een toffe madam die ons in de watten legt. Het gebeurt geregeld dat we van haar een stukje taart of een hapje krijgen”, getuigt Jeanneke.