Dé Genkse Sint schitter na 50 jaar op de planken ook op het witte doek Lien Vande Kerkhof

24 oktober 2019

06u00 0 Genk Al vijftig jaar beslist Jos Geusens wie er in Genk de koek krijgt of de gard. Als Sinterklaas verheugde hij tientallen generaties kinderen en zette hij samen met zijn Pieten en andere toverachtige figuren wel 240 keer de Limburghal in lichterlaaie met een heerlijke theatershow, goed voor een slordige 250.000 toeschouwers. Alleen schittert het gezelschap dit jaar niet op de planken maar op het witte doek in de Limburgse euroscopen. Geen onbelangrijk detail: An Swartenbroekx en Frank Deboosere sleepten ook een rolletje in de wacht.

“Eerlijk? De film was een immense onderneming”, verklapt de Genkse rasacteur. “Ik was niet helemaal vertrouwd met al die technische snufjes en - vooral - al die onverwachte problemen die zomaar opdoken. Maar het resultaat is om apetrots op te zijn.” In ‘de Pietenschool’ gaat een 11-jarige jongen op pietenstage en worden film en liveshow gecombineerd. Zo zitten de roetzwarte vrienden van de Sint gewoon mee in de zaal terwijl ze grapjes maken en de alom bekende november- en decemberdeuntjes meezingen met de kinderen. “Ik kom zelf natuurlijk ook een kijkje nemen”, klapt de Gencker Goed Heilig man uit de biecht. “Omdat ik mij als Sint altijd gewaar moet zijn van eventueel slipgevaar op de daken of regen met pijpenstelen demonstreer ik na de filmvertoning ‘live’ hoe ik beroep doe op mijn privéweerman Frank Deboosere. Maar ook An Swartenbroekx - beter bekend als Bieke Crucke in FC De Kampioenen - neemt deel aan het spektakel. Ze was jarenlang één van mijn trouwste Zwarte Pieten.”

16-jarige Sint

Jos Geusens een legende noemen is volkomen niét toegestaan. “De Sinterklaasshows waren samen met al de school- en huisbezoeken elke keer het werk van een geweldig team”, benadrukt Jos. Een unicum dan maar? Hij had er als 16-jarige jongeman immers al een heuse Pietencarrière opzitten toen hij zich onverwacht in rode mantel hulde om een zieke Sint te vervangen. “En zo speel ik dus al langer Sinterklaas dan dat ik legaal het glas mag heffen", grinnikt hij.

De duurste stoffen en fraaiste veren

De Sinterklaas die Jos vertolkt meet zich sinds jaar en dag een weelderig kostuum aan. “Op de klederdracht van Sint en zijn Pieten mag niéts aan te merken zijn”, meent Jos. “Kosten nog moeite morgen worden gespaard om een geloofwaardige Sint neer te zetten. Laatst liet ik nog een nieuw pak maken in Polen. Hier in België dragen pastoors geen kapmantels en mijters meer in de authentieke stijl. We strikken altijd de allerbeste kleermakers en werken met de duurste stoffen, fraaiste veren en meest onberispelijke materialen. Momenteel beschik ik trouwens over vier Sinterklaasbaarden die geregeld naar de droogkuis moeten. Een baard laten opmaken kost wel 125 euro per keer. Maar na uren zwaaien kinderen op een winderige boot is mijn baard een ware klitteboel.”

Verwondering

Ondanks het feit dat elk kind uit Genk en omstreken ooit betoverd raakte door de Sinterklaasshow in de Limburghal was de realisatie ervan niet altijd een makkie, laat staan een evidentie. “Veel mensen beseffen niet zowat het hele gebeuren gestoeld is op vrijwilligers”, zegt Jos. “Van de makers van de sprookjesachtige decors tot het prachtige ballet. Zonder mensen die zich repetities en bijeenkomsten lang elke keer weer inzetten was er van al dit moois geen sprake. Waar ik zelf energie uit blijf putten om dit jaar na jaar te doen? De verwondering van een kind. Die verstomming blijft me elke keer ontroeren.”

Robert Van Donge regisseerde de film, producer van dienst was Niels Vanderloo en de montage werd onder handen genomen door Maurizio Ciranni. Tickets voor de voorstellingen zijn te bestellen via euroscoop.be