De comeback van Toni Etneo: "Grapes wordt het grootste wijnhuis van Limburg" Dirk Selis

06 november 2019

17u48 0 Genk Limburgs bekendste wijnhandelaar Toni Etneo is weer helemaal terug van weggeweest. Even leek het erop dat de uit Puglia afkomstige ondernemer de handdoek in de ring ging gooien. Maar zelfs een faillissement en een vechtscheiding hebben de flamboyante wijnhandelaar niet klein gekregen. Brandend van ambitie lanceerde hij vandaag in het Carbon Hotel in Genk zijn nieuwste project: “Grapes House of Wines”

In juni vorig jaar klapte Toni Etneo (62) noodgedwongen de boeken van SVI toe. “Ik kon niet anders. Ik stond met de rug tegen de muur”, zegt hij. De wijnhandelaar verkocht uiteindelijk zijn contracten met Italiaanse wijnhuizen aan een Antwerpse collega. De overgebleven stock ging onder de hamer. Maar Etneo moest deze keer de zure kelk tot de bodem leegdrinken. Zijn huwelijk strandde en mondde uit in een heuse vechtscheiding tot in de correctionele rechtbank van Hasselt. Maar de fiere Pugliaan veerde terug recht.

Van Verhofstadt tot Bocelli

“Ik heb vier jaar moeten overleven, hard gewerkt, moet zwijgen. Maar die periode laat ik vandaag achter mij. Een aantal vrienden hebben mij nooit laten vallen en zijn steeds in mij blijven geloven.” Zo ook Peter Geurden van de groep Different Hotels. “Dat klopt, ik heb Toni in die moeilijke periode regelmatig gebeld. Ik vond het jammer voor de man, maar als ondernemer bloedde mijn hart dat zo’n netwerk dat hij had opgebouwd, gaande van Guy Verhofstadt over Andrea Bocelli tot Johan Museeuw, dreigde verloren te gaan. We hebben toen nagedacht hoe we de wijnwereld opnieuw in Limburg op de kaart kunnen zetten. Wijnhandelaren ging in de jaren vlak na het millennium kapot aan de concurrentie tussen elkaar, de opkomende internetverkoop en de grote warenhuizen die zich zeer intens op de wijnmarkt hadden gestort. Er zijn er toen veel gesneuveld. Vandaar het plan om de talentrijke mensen uit de wijnwereld te groeperen en ze ieder hun ding te laten doen. Tony op vlak van Italiaanse wijnen en marketing, Sly op het gebied van “the internet of things”, Paul Van Dinter, die al van in 1987 zijn wijnhandel had in Dilsen-Stokkem neemt de Spaanse en Franse wijnen voor zijn rekening. Maxim Geurden is ons jeugdig talent. En laat mij maar op de winkel passen. Ik zorg ervoor dat de financiële balans in evenwicht blijft”, vertelt de volbloed ondernemer die Geurden is.

Wijnacademie

“We gaan ook fysiek aanwezig zijn in Limburg.en gaan een wijnacademie op richten voor zowel liefhebbers als mensen uit het vak. In onze winkels zal je de wijn ook kunnen proeven, vooraleer je hem koopt. Dat is nu nergens het geval. We zijn nog met andere spelers aan het praten om zich bij ons aan te sluiten. Ik zal er geen doekjes om winden. Wij willen de grootste worden in Limburg. Voor minder gaan we niet”, vertelt Geurden met een felle blik in zijn ogen.

Versnipperde wijnwereld

Maar heeft zoiets kans op slagen? Wij vroegen het aan wijnkenner Alain Coninx. “De sterkte zit in de samenstelling van de groep”, vertelt Coninx. “Het gaat in de eerste plaats om wijnkenners van de grote wijnlanden, maar er zijn ook mensen bij met veel horeca ervaring en met de juiste business bekwaamheden. Zij kunnen in een fel versnipperde wijnwereld het verschil maken. Tel daarbij op de contacten van Toni Etneo, dan heeft dit project een heel grote kans op slagen. Wat ik ook uniek vind, is de nieuwe benadering van de wijnliefhebber. Er komen shops om te proeven, dat wil iedereen toch om juist te kunnen kopen. En ze gaan ook scoren met hun wijnverhalen via de academie. We krijgen een concept om naar uit te kijken.”