De BeGenkers: jongeren die

proeven van het ondernemen LXB

29 mei 2019

12u00 0

Voor het derde jaar op rij laat het stadsbestuur jongeren uit het middelbaar en hoger onderwijs proeven van het ondernemerschap. Dat doet ze met het project van de BeGenkers waarbij de jongeren onder begeleiding van mensen die ervaring hebben in het ondernemen een héél traject volgen. Onderweg leren ze de stappen die nodig zijn om een eigen bedrijf op te starten. In het jeugdcentrum Rondpunt 26 in Genk-Centrum kwamen zeven teams hun producten en diensten voorstellen die ze op de markt willen brengen.Daar zaten originele ideeën tussen die door de jongeren verder worden uitgewerkt.

Duurzaam

Een van hen is Cea van July Van Hapert. Ze heeft een duurzame zeep vervaardigd. “Die gaat veel langer mee dan de klassieke blokzeep”, liet ze horen. “Zeep bestaat uit 80 procent water, en dat haal ik er helemaal uit. De overige 20 procent met exclusief plantaardige oliën laat ik erin zitten, en ik voeg een aantal nieuwe natuurlijke grondstoffen toe. M”n duurzame zeep heb ik getest, ze bevat geen schadelijke stoffen.”

Modebewuste drieling

De Turkse drieling Iclal, Sevval en Bedriye Gencol (drie meisjes, 18 jaar) uit Genk zijn niet enkel modebewust. De zussen staken ook de koppen bij elkaar en bedachten een nieuw kledingconcept: Tripelle! Hierin zitten Triple (drie) en Elle (zij)vervat. “We willen van al bestaande en gebruikte outfits unieke kledingstukken maken”, zeggen ze in koor. “Een jeansbroek die we binnenkrijgen, gaan we een persoonlijke touch geven. We voegen iets extra’s toe aan de kleding: een tekst, een oneliner of opmerkelijke attributen!”

Integratie

Ploy Thangchanman (22) en nog drie andere studiegenoten aan de Luca School of Arts in Genk willen een eigen zaak starten: Communy Gration! Het is een samentrekking van community en integration. “We hebben een gratis app ontwikkeld die migrantenjongeren in contact brengt met autochtone jongeren”, legt ze uit. “Het contact leggen gebeurt op de bus. Je moet de app downloaden op je smartphone. Vervolgens geef je gegevens in zoals leeftijd, geslacht en interesses. Ook de bus die je neemt en de eindbestemming worden ingegeven. En dan is het tijdens de busreis wachten of iemand contact wil leggen., en daarna kan verder afgesproken worden om mekaar beter te leren kennen.”