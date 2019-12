Dak van Roba Metals Genk bedekt met 1.520 zonnepanelen van Insaver Lien Vande Kerkhof

30 december 2019

12u34 0 Genk Roba Metals in Genk vermijdt elk jaar een CO2-uitstoot van 104 ton. Insaver, dochterbedrijf van Luminus, installeerde immers 1.520 zonnepanelen op het dak van het metaalbedrijf.

Insaver, een dochterbedrijf van Luminus gespecialiseerd in zonnepanelen en isolatie en gevestigd in Houthalen-Helchteren, voerde de installatie uit. “Ruim 85% van de geproduceerde groene stroom zal door Roba Metals zelf verbruikt worden”, zegt Jan Pollaris, CEO van Insaver. “Dankzij deze zonne-installatie zal elk jaar 104 ton minder CO2 uitgestoten worden. We zijn dan ook trots dat Insaver Roba Metals mocht helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen.”

Het Nederlandse onafhankelijke familiebedrijf Roba Metals levert internationaal staal, RVS, aluminium en andere non-ferro halffabrikaten. Roba Genk is momenteel de grootste productielocatie van de Roba Groep. “Een van onze prioriteiten is onze ecologische voetafdruk verkleinen”, vertelt Managing Director Maurice Rothkrantz. “De beslissing om zonnepanelen te plaatsen, was dan ook een logische beslissing. Als bedrijf willen we het goede voorbeeld geven op vlak van duurzaamheid.”

Luminus laat weten verheugd te zijn Roba Metals te mogen bijstaan met deze zowel economische als ecologische (of eco-logische) investering.