Criminelen ontvoeren dertienjarige, vrijgelaten na 42 dagen Patrick Lefelon

01 juni 2020

09u06 114 Genk Een 13-jarige zoon van een beruchte familie in Genk is na 42 dagen ontvoering vrijgelaten. De federale politie Limburg heeft vannacht al verschillende verdachten gearresteerd. De bende had de jongen ontvoerd voor losgeld. Om 11 uur geeft het parket Limburg meer uitleg over de opheldering van deze ontvoering. Die persconferentie is te volgen bij HLN LIVE.

De familie van wie het zoontje ontvoerd werd, was in het verleden betrokken bij drugsonderzoeken. De eerste piste waaraan het Limburgse parket dacht toen de jongen begin april werd ontvoerd, was dan ook aan een afrekening in het drugsmilieu. Bendes ontvoeren vaker (familie-)leden van een andere bende wanneer een partij drugs verloren gaat, en er een schadevergoeding wordt geëist.

In het geval van de 13-jarige Limburgse jongen ziet het ernaar uit dat het om een zuivere criminele ontvoering om losgeld gaat. De jongen werd thuis in Genk meegenomen door een bende gemaskerde en gewapende mannen. Wekenlang is er tussen de ontvoerders en de familie van de jongen onderhandeld. Dat resulteerde zondagnacht in een oplossing. Hoeveel losgeld betaald is, is niet geweten. De jongen werd uiteindelijk vannacht vrijgelaten.

De zaak is daarmee, behalve de zaak-Marc Dutroux, de langstdurende ontvoering in de Belgische geschiedenis. De Limburgse jongen is tien dagen langer vastgehouden dan Anthony De Clerck die in februari 1992 werd ontvoerd en 32 dagen in handen was van de daders. De federale politie Limburg en het Limburgse parket handelden met grote voorzichtigheid om het leven van de jongen niet in gevaar te brengen. Dat verklaart mee waarom de ontvoering pas zondagnacht werd opgelost.

Aan enkele journalisten, waaronder deze van Het Laatste Nieuws/HLN.BE, werd gevraagd de ontvoering stil te houden om de jongen niet in gevaar te brengen. Dat embargo werd nageleefd, tot tevredenheid van het Limburgse parket.