Crevits en Demir trappen bouw van unieke recyclageoplossing af: “Amper afval en vooral grondstoffen, daar gaan we voor” ENL

18 september 2020

20u06 0 Genk Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V) had vandaag de eer om samen met Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) officieel de start van de bouw van de eerste Act&Sorb-fabriek in Genk aan te kondigen. De start-up heeft een techniek uitgevonden om de afvalresten van het houtmateriaal MDF om te zetten in actief kool, een product dat onder meer water, lucht en chemicaliën zuivert.

Medium-density fibreboard, of kortweg MDF, een materiaalsoort die we kennen van meubels of laminaatvloeren. Elk jaar wordt wereldwijd meer dan 70 miljoen ton nieuwe MDF geproduceerd. Tot op heden worden de afvalresten steeds verbrand of in een stortplaats gedumpt. Dankzij een nieuwe technologie van Act&Sorb is het mogelijk om de deeltjes een nieuw leven in te blazen als hoogwaardig actief kool. Dat dient onder meer om water, lucht en chemicaliën te zuiveren, maar ook voor voedsel- en drankverwerking. Bovendien is het productieproces volledig zelfonderhoudend en energiepositief.

“Het is fantastisch hoe we vanuit onderzoek deze upcycling technologie ontwikkelden voor een niet of moeilijk recycleerbare residustroom”, zegt Kenny Vanreppelen, CEO van Act&Sorb. “Na de nodige investeringen van onder meer Sibelco is de bouw van onze eerste commerciële fabriek gestart en die zal tegen 2021 operationeel zijn. Iedere nog niet recycleerbare stroom is dus een potentiële toekomstmarkt voor ons”, zegt Vanreppelen.

Voortrekkersrol

Act&Sorb in Genk zal een bedrijf met bijhorend laboratorium worden om deze nieuwe technologie in de praktijk om te zetten, een wereldprimeur volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). “Vlaanderen speelt in de Champions League van de circulaire economie. Als Genkenaar ben ik dan ook verheugd dat Act&Sorb haar vindingrijkheid in onze stad ontplooit en daarmee onze Europese voortrekkersrol verder versterkt. Amper afval en vooral grondstoffen, daar gaan we voor. Dat ook hernieuwbare energie hier een prioriteit is, kan ik als minister van Energie enkel toejuichen.”

“Nieuwe technologieën zoals deze moeten we inderdaad kansen geven”, aldus Crevits. “Act&Sorb kiest voor een totaal nieuw fabricageproces waarbij MDF wordt gerecycleerd voor allerlei toepassingen. Zo wordt vermeden dat grote hoeveelheden van dat afval in verbrandingsovens komt. Vlaanderen steunt de realisatie van zo’n maakbedrijf in de circulaire economie dan ook ten volle. Het zijn dit soort bedrijven en projecten die Vlaanderen op de kaart zetten op vlak van innovatie en circulaire economie.” Om die reden voorziet de minister 2 miljoen euro aan steun voor de bouw van het bedrijf.

In totaal hangt er een kostenplaatje van maar liefst 27 euro aan het bouwproject. Act&Sorb kiest voor Genk omdat het bedrijf er zo dicht bij het Albertkanaal, het wegennet en spoorverbindingen ligt. Er zullen tientallen mensen terwerkgesteld worden.