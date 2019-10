Creatievelingen kunnen zich twee maanden gratis uitleven in pop-upruimtes in de Molenstraat Lien Vande Kerkhof

21 oktober 2019

13u32 0 Genk Met pareltjes als de Ruilbar en Goudskool staat de Genkse Molenstraat in volle bloei. Bovendien kreeg de straat het voorbije jaar een volledige make-over in samenwerking met designer Roel Vandebeek. “Omdat we de Molenstraat dit najaar opnieuw feestelijk willen openen, zoeken we nog heel wat creatievelingen”, zegt schepen van Werk en Financiën Yilmaz Kurtal.

In december en januari stellen we gratis pop-upruimtes ter beschikking”, vertelt de schepen. “Iedereen die een leuk idee of concept heeft en dat wilt uittesten, mag zich aanmelden. Denk breed: van je eigen atelier, winkeltje of filmbedrijfje. We waken alleen over het feit dat de pop-ups geen al te grote concurrentie vormen met gevestigden waarden.”

Stadsfabriekje

Wie in aanmerking komt, krijgt een ruimte in een van de panden in de Molenstraat. Gratis voor twee maanden. “Als een project goed blijkt te draaien, kan er achteraf natuurlijk ook onderhandeld worden over de uitbouw van een Stadsfabriekje”, besluit schepen Kurtal. Wie interesse heeft, mailt best nog deze week naar destadsfabriekjes@genk.be.