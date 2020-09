Coronaherstelfonds mikt op heropstart verenigingsleven ENL

15 september 2020

11u28 0 Genk De coronacrisis heeft een enorme impact op het lokale verenigingsleven en allerlei organisaties. Daarom wil het stadsbestuur na het noodfonds ook een herstelfonds oprichten. De gemeenteraad buigt zich vanavond over het voorstel.

“De huidige uitzonderingssituatie heeft een grote maatschappelijke impact”, zegt schepen van Sport en Dienstverlening Kathleen Parthoens (CD&V). “Met z’n allen zullen we dus een deel van de gevolgen moeten dragen. Wel willen we door het verlenen van een tussenkomst het mogelijk maken dat de waardevolle basiswerking van verenigingen kan verdergezet worden. We willen absoluut voorkomen dat zij failliet gaan en dat de werking dreigt te stoppen waardoor er leemtes vallen in het (vrijetijds-)aanbod voor Genkenaren.”

Duurzaam voortbestaan

Daarom wil het Genkse stadsbestuur een coronaherstelfonds in het leven roepen. Het dossier ligt vandaag dinsdag ter goedkeuring voor de gemeenteraad. “Na het noodfonds voor verenigingen, dat er vooral op gericht was te zorgen dat niemand kopje onder ging, mikt dit coronaherstelfonds op de relance, de heropstart”, aldus schepen van Jeugd Toon Vandeurzen (CD&V). “Het moet gezien worden als complementair aan eventuele steunmaatregelen van Vlaamse en de federale instanties. We willen de nieuwe opstart en, op termijn, een duurzaam voortbestaan van lokale verenigingen en organisaties mee mogelijk maken.”

Om in aanmerking te komen voor steun, kunnen verenigingen een dossier indienen waarin de aanvrager zicht geeft op haar inhoudelijke werking en aanbod, op haar financiële situatie en op de wijze waarop zal heropgestart worden. “De focus ligt dus op verenigingen met een lokaal aanbod in onze stad, ongeacht of ze bij een stedelijke adviesraad of netwerk aangesloten zijn”, vult schepen Ria Grondelaers (CD&V) aan, bevoegd voor Sociaal Welzijn. “Het is echter niet onze ambitie om alle gederfde inkomsten van een vereniging of organisatie proberen te vergoeden. Dat is onhaalbaar. Het gaat echt om middelen die nodig zijn om te kunnen heropstarten.”