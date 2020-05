Coronacrisis duwt werkloosheid in Limburg nu al de hoogte in: “Staan terug waar we stonden na Ford Genk. En we zijn er nog niet” Dirk Selis

05 mei 2020

17u25 6 Genk De coronacrisis heeft de Limburgse arbeidsmarkt een eerste klap uitgedeeld. In de maand april werd een stijging van 13,6 procent werkzoekenden genoteerd in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. En daar zal het ook niet bij blijven.

Met die stijging van 13,6 procent doet Limburg het slechter dan het Vlaamse gemiddelde, dat op 11,9 procent uitkomt. Provinciaal gezien, doet enkel West-Vlaanderen het nog slechter met 19,7 procent.

“In absolute cijfers gaat het om een stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden met 3.195", duidt Anne Caelen van de VDAB. “Dat komt neer op een totaal van 27.235 mensen die momenteel zonder werk zitten, oftewel 6,7 procent van de actieve Limburgse bevolking. Dat zijn indrukwekkende cijfers... We worden nagenoeg terug gekatapulteerd naar de arbeidsmarktsituatie van 2017, waar toen de nasleep van de sluiting van Ford Genk zich liet voelen. Het coronavirus heeft dus in anderhalve maand tijd een inspanning van ruim drie jaar tenietgedaan.”

Het coronavirus heeft dus in anderhalve maand tijd een inspanning van ruim drie jaar tenietgedaan Anne Caelen, VDAB

De werkloosheid blijkt het sterkst gestegen te zijn in Noord-Limburg, waar een toename van 21,6 procent genoteerd wordt. “Maar dit is een stijging op jaarbasis”, verduidelijkt Caelen. “En dus geen schets van de impact van de coronacrisis. Als we naar de evolutiecijfers op maandbasis kijken, dan zien we dat er in West-Limburg de grootste stijging is van het aantal niet-werkende werkzoekenden (+10,9 procent). De stijging is het minst groot in Zuid-Limburg (+6,9 procent).”

Grote ontslagrondes zijn er in de voorbije anderhalve maand evenwel niet geweest, dus waar komt die stijging dan vandaan? “Die is toe te schrijven aan interimcontracten die niet verlengd werden, en een aanwervingsmotor die sputtert”, legt Caelen uit. “Heel wat bedrijven hebben hun aanwervingspolitiek momenteel ‘on hold’ staan. We zien dus, naast een ‘instroom van werklozen’, nagenoeg geen ‘uitstroom’.”

Bedrijven in gevaar

Helaas zijn de cijfers die we nu zien, ook met zekerheid niet de definitieve. “We zien de impact van tijdelijke werkloosheid niet in deze cijfers, en het zal ook pas in de volgende maanden duidelijk worden welke bedrijven effectief overkop zullen gaan. Uit een studie van de POM Limburg (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, red.) weten we dat in totaal 3.000 Limburgse bedrijven een zeer groot risico lopen door deze crisis. En nog eens 6.200 bedrijven lopen een groot risico. Tel die samen, en je komt aan een groot tot zeer groot risico voor 46 procent van de Limburgse bedrijven (met personeel).”

En wat met de handelszaken? Daar verkeren er 914 in zeer groot gevaar, en 1.868 in groot gevaar. Samengeteld gaat het hier om 53 procent van alle handelszaken. In de bouwsector gaat het om 1.351 spelers die gevaar lopen, in de horeca 1.129, in de industrie 777, en in de administratieve en ondersteunende diensten 761. De horecasector zou verhoudingsgewijs het zwaarst getroffen worden, met 57 procent in (zeer) groot gevaar.”

En dan is er nog een factor die het cijfer de hoogte in zal duwen. In de komende maanden zullen er ook heel wat schoolverlaters bijkomen, die zich op de arbeidsmarkt begeven en dus werkzoekend zullen zijn.