Corona maakt opnieuw jong slachtoffer: 25-jarige Genkenaar niet lang na ziekenhuisopname overleden MMM

09 april 2020

19u37 380 Genk In Genk is woensdagnacht een 25-jarige jongeman bezweken aan het coronavirus. Dat bevestigt het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk.

De Genkenaar lag al enkele dagen zwaar ziek in bed. Zijn vader liet de hulpdiensten naar hen thuis komen. Ze hadden lang nodig om zijn toestand te stabiliseren.

De man moest met hulp van die brandweer uit zijn woning bevrijd worden en kon zo worden overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand verergerde snel en hulp bleek te laat. Hij overleed niet veel later.

De man woonde alleen met zijn vader en had weinig tot geen sociaal contact met de buurt. De man is inmiddels het jongste coronaslachtoffer in Limburg. Kans bestaat wel dat hij een medische achtergrond had, in tegenstelling tot Isaura Castermans – ook uit Genk – die op haar 30ste bezweek. Zij had volgens haar ouders nooit enig kwaaltje. En toch overleed ze aan een hartstilstand.