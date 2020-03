Corona Consult gaat van start: “De raadplegingen waren vandaag al

bijna helemaal volgeboekt” Emily Nees

16 maart 2020

14u56 26 Genk Het Corona Consult opende maandagmiddag om 14 uur de deuren in de Onderwijslaan. Huisartsenkring Prometheus wil hier (mogelijke) coronapatiënten uit As, Genk, Lanaken, Opglabbeek en Lanaken afscheiden van gezonde mensen. En de vraag blijkt groot. “Vandaag zijn bijna alle raadplegingen volgeboekt”, klinkt het.

“Op dit moment staan we voor een lawine die op ons afkomt. Er gaat een vreselijke evolutie gebeuren”, zegt Elke Dullers, huisarts in Genk. Ze verwijst hiermee naar het aantal coronabesmettingen dat ook in ons land blijft oplopen. “Het is ieders verantwoordelijkheid om de curve te doen afzwakken.”

Drieledige nood

“We kunnen dat alleen maar doen als we zieke patiënten scheiden van niet-zieken door deze aan de hand van een aparte raadpleging op te vangen”, vervolgt ze. “Op die manier kunnen we de besmette mensen uit de wachtkamers van de huisartsen houden en onze dokters onder volledige protectie laten werken. Als we naar Italië kijken, zien we dan ook dat heel wat zorgverleners reeds in de eerste fase zijn uitgevallen. Dat is nefast gebleken.”

Daarom zat de huisartsenkring al op 3 maart samen voor een crisisoverleg met de directie van Ziekenhuis Oost-Limburg, het OCMW en de woonzorgcentra, om een haalbaar plan uit te tekenen. Zo ontstond het idee om een Corona Consult op poten te zetten, ook wel bekend als de coronawachtpost.

Er is dan ook een drieledige nood. Eerst en vooral wil men de huisartsen in de individuele praktijken beschermen. Daarnaast is het belangrijk om de kwetsbare bevolking en gezonde mensen te vrijwaren van een besmetting. Tot slot moeten de wachtzalen van huisartsen en de spoedafdeling van het ziekenhuis worden ontlast dankzij een correcte triage.

Voormalig OCMW-gebouw

Oorspronkelijk zou de centrale coronawachtpost worden gehuisvest op de Jaarbeurslaan. Dat bleek echter geen geschikte locatie. “Enerzijds komen daar veel gezonde mensen langs. Anderzijds moeten we daar ook zorgen voor continuïteit. Als huisartsen hebben wij ook niet heel veel mogelijkheden achter de hand”, zegt Dullers. Er werd onmiddellijk een plan opgemaakt om een externe locatie te zoeken, met als basisvoorwaarde voldoende capaciteit en geen contaminatierisico voor de omgeving.

“Burgemeester Wim Dries was erg coöperatief en is onmiddellijk aan de slag gegaan. Hij heeft een leegstaand voormalig OCMW-gebouw gevonden waar besmettingsgevaar kan worden vermeden. De locatie is op een week tijd gebruiksklaar gemaakt.”

Telefonische triage

Maandagnamiddag gingen de eerste raadplegingen van start in het gebouw op de Onderwijslaan. Zij zullen patiënten onderzoeken, die na telefonische triage door de eigen huisarts worden aangemeld voor nazicht. “Als iemand niet tot een risicogroep behoort en zich niet super slecht voelt, wordt die in thuisquarantaine gezet. Wij zorgen dan dat de nodige papieren in orde worden gemaakt. Als we patiënten aan de lijn hebben met infectieuze klachten die bijvoorbeeld wat ouder zijn of een hart-of longaandoening hebben, roepen we ze persoonlijk op om naar het Corona Consult te komen.”

We hebben ook een telefonisch aanmeldingspunt voor de spoed, waardoor we een potentieel besmette patiënt kunnen doorsturen Elke Dullers, huisarts

De wachtpost werkt dus op afspraak, waardoor het patiëntencontact wordt beperkt. De wachtzaal is ook ruim genoeg, zodat bezoekers minstens twee meter uit elkaar zitten. “We willen hier echt de mensen zien die moéten onderzocht worden, zodat we correct en snel kunnen triëren. We hebben een telefonisch aanmeldingspunt voor de spoed, waardoor we een potentieel besmette patiënt kunnen doorsturen”, zegt Dullers.

“Van wat ik tot nu toe heb gezien, lijkt het snel vol te lopen. De raadplegingen zijn bijna allemaal geboekt”, klinkt het. “Op dit moment staan drie artsen van 14 tot 17 uur paraat. We gaan dagelijks monitoren of de dienst moet worden uitgebreid naar vijf dokters en voormiddagraadplegingen.”