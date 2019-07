Controle wietwinkel in Genk, vijf pv’s

voor inbreuken op BTW en tabakswet LXB

04 juli 2019

12u00 0 Genk Politie, douane, mensen van de sociale, economische en andere inspectiediensten uit Limburg vielen binnen bij de CBD-shop - een wietwinkel in de volksmond - in Genk. Hetgeen kaderde in de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De controle gebeurde in opdracht van burgemeester Wim Dries. Controleurs stelden inbreuken vast op vlak van zwartwerk, de tabakswet en de BTW-wetgeving. Ze stelden vijf processen-verbaal op. De douane nam alle rookwaren in beslag. Het was de 21ste flexactie die op Genks grondgebied werd georganiseerd sinds het stadsbestuur startte met de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

Grijze zone

Een CBD-shop verkoopt producten op basis van cannabis waaraan de stof die een roes veroorzaakt, ontrokken is. De kalmerende stof CBD zit er wel nog . Hierdoor kan CBD als medicijn of voedingsmiddel gebruikt worden. “We hebben te maken met een product dat zich min of meer in een grijze zone bevindt”, legt Wim Dries uit. “Daarom willen we garanties over de aard van de verkochte producten,de etikettering, de herkomst, de toepassing en samenstelling. Als stad willen we de geruststelling dat het aanbod 100% legaal is. Het welzijn en de gezondheid van onze inwoners staan hierbij voorop”. En de burgemeester vervolgt: “Als bestuur willen we verder dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen inzake de verkoop van CBD. We vinden het ook belangrijk dat de zaken in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk de bedoeling de overlast die door dergelijke exploitaties wordt veroorzaakt, in te dijken”.