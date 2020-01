Connie Palmen komt naar Genkse bibliotheek Lien Vande Kerkhof

09 januari 2020

08u01 0 Genk Connie Palmen, de Nederlandse schrijfster die grote successen behaalde met boeken als De vriendschap, I.M. en Lucifer, komt naar bibliotheek van Genk voor een lezing. Op donderdag 4 maart deelt ze haar gedachten over literatuur met het aanwezige publiek.

Bibliotheek Genk is sinds kort partner van”De Euregio leest”, een organisatie die geniet van literatuur en een direct contact met auteurs aanbiedt over taal- en landsgrenzen heen.

Connie Palmen won zowel de AKO (1995) als de Libris Literatuurprijs (2016). Haar meest recente roman ‘Jij zegt het’ is puur literair genot. Ze werd vertaald in het Frans en in het Duits en staat daarom op de lijst van Euregio leest.