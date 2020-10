Congreslocatie Thor Central bekroond met M-label Emily Nees

02 oktober 2020

10u37 0 Genk Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft donderdagavond het M-label uitgereikt aan Thor Central. Het is daarmee de eerste Vlaamse congreslocatie die wordt erkend als toegankelijke meetinginfrastructuur, ook voor mensen met een beperking.

“We hebben met Toerisme Vlaanderen al jaren een toegankelijkheidslabel voor onze logies, het A-label. Met het M-label kunnen we nu ook onze meetinginfrastructuur motiveren om inspanningen te doen voor bezoekers die soms wat minder mobiel zijn, of een auditieve of visuele beperking hebben”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “En dan heb ik het niet alleen over de infrastructuur. Uiteraard zijn aangepaste deuren, zalen, hellingen, liften en toiletten belangrijk. Maar toegankelijkheid draait ook om goede communicatie, extra voorzieningen, klantvriendelijkheid, dienstverlening en logische signalisatie.”

Beloning

De Genkse congreslocatie Thor Central – bestaande uit 13 vergaderruimtes, een auditorium, een foyer, een polyvalente zaal en een foodplaza – ontving donderdagavond als eerste de erkenning. Daarmee is Thor Central officieel een ‘toegankelijke meetinginfrastructuur’ die voldoet aan criteria voor bezoekers in een rolstoel, mensen met een auditieve of visuele beperking, en eigenlijk gewoon voor iedereen. “Iets waar wij heel fier op zijn,” glundert schepen van Toerisme Toon Vandeurzen. “Thor Central zet zich dankzij dit label op de kaart van de toonaangevende Vlaamse congreslocaties. Het is mooie beloning voor alle inspanningen die hier op de mijnsite werden geleverd.”