Collega’s van Genks woonzorgcentrum vormen ingetogen erehaag voor overleden Isaura (30)

04 april 2020

13u54 0 Genk De collega’s van Woonzorgcentrum Residentie Prinsenpark van de 30-jarige De collega’s van Woonzorgcentrum Residentie Prinsenpark van de 30-jarige Isaura Castermans, die op donderdag 26 maart in het ziekenhuis overleed nadat ze het coronavirus opliep, vormden afgelopen vrijdag een ingetogen erehaag om hun collega een laatste eer te bewijzen.



“Isaura was een lieve, warme collega”, zegt een van haar collega’s van afdeling De Anjer van het Woonzorgcentrum Residentie Prinsenpark waar Isaura werkte. “We zijn er het hart van in, maar Isaura had gewild dat we verder zouden blijven werken en goed voor haar bewoners zouden zorgen. Dus besloten we een korte plechtigheid te houden en een erehaag te vormen. Een collega wandelde met de foto van Laura doorheen het woonzorgcentrum. Ook de bewoners die Isaura verzorgde kwamen hun respect betuigen. Aan het einde van de erehaag brak een oorverdovend applaus uit. Het was een heel bijzonder moment, dat door merg en been ging. En daarna gingen we, zoals zij het gewild had, terug aan het werk.”

