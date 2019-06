Coaching op maat bij de

Belgische Dansvitrine LXB

20 juni 2019

Je danst al solo of je hebt een choreografie uitgewerkt voor een eigen dansvoorstelling maar je wil nog raad van experts. Het kan, nu de grote Belgische Dansvitrine naar cultuurcentrum C Mine in Genk komt. Je krijgt de kans gecoacht te worden door een team van professionele dansers en choreografen. De Belgische dansvitrine geeft je coaching op maat, en naloop van het doorlopen van een heel traject mag je voor publiek je eigen voorstelling tonen of er zelf individueel of in groep in dansen. Je voor de coaching inschrijven kan nog tot en met vrijdag 21 juni. Meer info op www.dansvitrine.be.