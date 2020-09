Cindy Machiels (N-VA) legt eed af als raadslid ENL

16 september 2020

17u06 1 Genk Dinsdagavond heeft Cindy Machiels officieel de eed af gelegd als OCMW- en gemeenteraadslid voor N-VA Genk. Machiels treedt zo in de voetsporen van Jos Lantmeeters, die zich sinds kort provinciegouverneur van Limburg mag noemen.

Midden augustus maakte N-VA Genk bekend een opvolger te hebben gevonden voor Jos Lantmeeters, die zijn plekje in de gemeenteraad inruilde voor de positie van gouverneur van Limburg. De andere raadsleden werden daarvan dinsdag officieel op de hoogte gebracht tijdens de gemeenteraadszitting. Machiels is de vierde opvolger in de rij op de lijst van N-VA, de andere drie deden afstand van N-VA. Ze zal voortaan zetelen in de OCMW- en gemeenteraad.