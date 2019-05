Chris Janssens (Vlaams Belang) gaat stemmen: “Hopen op twee zetels, maar drie zou verrassing zijn. Wie weet...” MMM

26 mei 2019

11u54 0 Genk Als we de peilingen mogen geloven, zal Vlaams Belang scoren. Ook in Limburg. Vlaams lijsttrekker Chris Janssens ging deze morgen in Genk stemmen en is hoopvol.

“Zenuwachtig ben ik wel, en het was een korte nacht", zegt Chris Janssens. “De adrenaline gierde door mijn lijf, maar het is voorlopig in spanning afwachten.”

Drie zetels

Volgens de peilingen kan Vlaams Belang scoren en zou dat in het beste geval een tweede Limburgse zetel betekenen in het Vlaams parlement. “Twee is écht de absolute hoop. Drie zetels zou dan weer de verrassing zijn, maar wie weet. Ook in de Kamer willen we voor de tweede zetel gaan.” Janssens is momenteel de enige Limburgse VB’er in het Vlaams parlement.

Voor de rest van de dag gaat Janssens met zijn moeder en vader stemmen. Daarna trekt hij nog naar TV Limburg, om daarna in Brussel met zijn partijgenoten de resultaten te bekijken.