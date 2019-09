Chirojongens verwelkomen leden met eigen ‘Thuis’-generiek Lien Vande Kerkhof

25 september 2019

13u31 0 Genk De Chirojongens van Boxberg uit Genk hadden wel een héél originele manier om hun 80 leden vorig weekend te verwelkomen. Ze maakten een bijzondere ‘remake’ van de trailer van de populaire één-soap Thuis waarin alle leiders mee acteerden. “Op zondag mag ik bij je schuilen. Mijn uniform ligt al klaar voor de startdag”, klinkt het in de clip.

“Het was onze leider Maurizio Ciranni die met het idee op de proppen kwam”, zegt hoofdleider Pablo Dumont. “Hij studeerde af als master in de Audiovisuele kunsten aan Luca School of Arts in Genk en is ondertussen naast freelancer ook tweede camera-assistent bij het televisieprogramma ‘Loslopend wild’. Een veelbelovende regisseur als je het ons vraagt. Zijn vriendin Loes is een fervente Thuisfan en heeft Maurizio zodoende geïnspireerd. Hij schudde vervolgens een heel script uit zijn mouw waarna heel de leidingsploeg de generiek zo goed mogelijk naspeelde. Zijn vriendin Loes zong het liedje in waarna Maurizio ten slotte alles kon monteren. We waren meteen héél enthousiast over het resultaat.”

‘Lowieke' uit Thuis

Wat begon met een heleboel positieve reacties van ouders en leden groeide al snel uit tot véél meer. “We werden benaderd door de fanpagina van Thuis op Instagram en Facebook waarop ze het filmpje zelf hebben gedeeld. Wat de leukste reactie is die we tot nu toe hebben gehad? Misschien die van Mathias Vergels, Lowie uit Thuis, die postte dat we dat ‘steengoed’ gedaan hebben.”