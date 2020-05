Cheque van 45 euro voor elke inwoner en een ‘tax holiday’: Genk maakt 14 miljoen euro vrij om coronaklappen op te vangen Dirk Selis

07 mei 2020

15u36 1 Genk Genk heeft een plan klaar om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Een plan van 14 miljoen euro, in grote lijnen te verdelen tussen inwoners en ondernemers. Met dat geld zullen lasten verlaagd worden, en koopkracht verhoogd. Dat laatste in de vorm van een ‘Genker Cheque’ ter waarde van 45 euro.

Dat de coronacrisis ook een weerslag heeft op de lokale economie, mag intussen duidelijk zijn. Eerder deze week raakte zo al bekend dat het werkloosheidscijfer in Limburg in april sterk gestegen is.

Maar niet enkel de economie krijgt klappen. “Ik denk ook aan onderwijsachterstand en uiteraard de impact op het sociaal en sociocultureel leven”, zegt Wim Dries (CD&V), burgemeester van Genk. “We hebben in de voorbije weken al enkele maatregelen genomen om de onmiddellijke druk te verlichten, zoals bijvoorbeeld een opschorting van de marktgelden. En we hebben onze handelaars ondersteuning geboden via onze platformen ‘Shop in je kot’ en ‘Eet in je kot’.”

Een relanceplan is natuurlijk meer dan die initiële maatregelen. “We kiezen voor een integrale aanpak”, vervolgt Dries. “De vraag is hoe je ademruimte geeft op korte termijn, en hoe je op duurzame wijze je economisch, maatschappelijk en sociaal leven weer opbouwt. Dat doen we door 14 miljoen euro vrij te maken, waarvan 9 miljoen voor een lastenverlaging voor gezinnen en ondernemers. En nog eens 3 miljoen om de koopkracht te verhogen en lokaal kopen te stimuleren. Blijft nog over: 2 miljoen euro voor een reeks maatschappelijke en sociale maatregelen.”

We denken voor 2020 aan het schrappen van de verblijfstaks, de belasting op de commerciële ruimtes en ook de nieuwe belasting op economische bedrijvigheid die voorzien is in ons meerjarenplan Wim Dries, burgemeester Genk

Een stevige 9 miljoen euro voor lastenverlaging, dus. Daarvan is 6 miljoen voor de bedrijven, de handel en de horeca. “We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om een ‘tax holiday’ in te voeren voor 2020", legt Dries uit. “We denken dan aan het schrappen van de verblijfstaks, de belasting op de commerciële ruimtes en ook de nieuwe belasting op economische bedrijvigheid die voorzien is in ons meerjarenplan. Die laatste willen we in de komende jaren bovendien structureel verlagen.”

Zo blijft er nog 3 miljoen euro over voor een een lastenverlaging voor de Genkenaren. “De afvalfactuur zal in 2020 aanzienlijk lager zijn en gespreid over de komende jaren komt er voorts een structurele verlaging van diezelfde factuur.” Daar komt dan nog eens een som van 3 miljoen euro bij om de koopkracht van de inwoners de verhogen en de lokale handel te stimuleren. Dit in de vorm van een ‘Genker Cheque’ ter waarde van 45 euro voor elke Genkenaar. Te besteden bij Genkse handelaars, diensten, bedrijven en horeca. “Dit wordt nog met de betrokken spelers verder uitgewerkt.”

Iedereen mee

En dan is er nog 2 miljoen euro voor maatschappelijke en sociale maatregelen. “De coronacrisis treft sommigen harder dan anderen op dit vlak”, duidt Dries. “Denk dan aan eenzaamheid, financiële problemen of leerachterstand. Onder het motto ‘Iedereen mee!’ willen we ook daar in de komende maanden extra op inzetten. Langzaam maar zeker willen we onze inwoners weer uit hun kot laten komen, en met gerichte initiatieven weer leven in de brouwerij brengen. In één adem willen we met dat geld ook ons rijke verenigingsleven helpen om zich opnieuw te ontplooien.”

Vraag is hoe zwaar de stadskas dit relanceplan gaat voelen. Wellicht zal er dit jaar nog een evenwicht in de begroting zijn, maar mogen we in de komende jaren een negatieve impact verwachten van de coronacrisis. Al heeft de stad ook twee financiële meevallers. Zo valt de pensioenbijdrage aan het ZOL lager uit, en zit er in de rekening van 2019 nog een gevoelige besparing op investeringen en werkingsmiddelen. “Samen met enkele bijsturingen in ons meerjarenplan stelt dit ons in staat om dit relanceplan door te voeren”, besluit Dries.