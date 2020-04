Chef maakt paasmenu met Limburgse producten: “Belangrijk om ambachtslui te steunen tijdens deze crisis” Emily Nees en Jempi Welkenhuyzen

02 april 2020

14u51 2 Genk Ook in tijden van corona laat Kevin Bonanno (36) van Le 5ieme Pasen niet aan zich voorbijgaan. De personal chef uit Bilzen heeft twee paasmenu’s gecreëerd met Limburgse producten. “Het is belangrijk om ambachtslui te steunen tijdens deze crisis”, klinkt het.

Onder het motto ‘support your locals’ stelde Kevin Bonanno (36) twee menu’s samen voor Pasen. De Bilzerse chefkok bereidt zijn maaltijden voor in Le 5ieme in Genk, zijn eigen personal dining concept. Hij werkt echter niet zomaar met eender welke voedingswaren. “Het is belangrijk om Limburgse ambachtslui te steunen tijdens deze crisis en hun producten in de kijker te zetten.”

Zo gebruikt hij lamsvlees van Sint-Annahof in Lummen. “Dat is een familieboerderij die een paar jaar geleden van start is gegaan”, zegt Bonanno. “Ze kweken drie verschillende soorten lammen op kleinschalige basis.”

Ook asperges ontbreken niet op het menu. “Die haal ik bij Herteveld in Beverst. Ze komen op een biologische manier tot stand en komen recht van het veld. Ze worden de dag zelf afgestoken en drie uur later liggen ze op je bord. Dat is kwaliteit.”

Paddenstoelen uit containers

Tot slot verwerkt de kok paddenstoelen in de gerechten. “Daarvoor trek ik naar Bram Kriekels. Hij heeft afgedankte containers opgeknapt en heringericht om de paddenstoelen op een milieuvriendelijke manier te kweken onder de naam ‘Mycotopia’. Ik ben er woensdag nog geweest, fantastisch om te zien!”

Door het initiatief hoopt Bonanno niet enkel de ondernemingen te steunen, maar ook het genot van zijn klanten staat voorop. “De coronacrisis heeft een grote impact. Ik kan me voorstellen dat veel gezinnen met de handen in het haar zitten. Eten werkt op emoties en als je dan lekkere maaltijden kan afhalen of laten bezorgen, werkt dat hartverwarmend. En dat is eveneens waar Pasen om draait.”

De chef heeft al een 40-tal bestellingen binnengekregen. “Maar we merken wel dat mensen van dag tot dag leven nu.” Wie twijfelt, heeft nog tijd om te beslissen tot en met 8 april.