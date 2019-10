Cerina Marchetta is ‘Jonge Vlaamse Aannemer van het Jaar’ Lien Vande Kerkhof

09 oktober 2019

08u32 0 Genk De Genkse Cerina Marchetta, gedelegeerd bestuurder van het familiebedrijf Marchetta, mag zich voortaan ‘Jonge Vlaamse Aannemer van het Jaar’ noemen. Het bouwbedrijf dat zich onder andere toelegt op villa’s werd meer dan 30 jaar geleden opgericht door vader Franco Marchetta.

De Confederatie Bouw Limburg schoof Cerina Marchetta naar voor als kandidaat. Ze is de tweede Limburgse vrouw die de titels in de wacht sleept. Opvallend is ook dat het voor de tweede keer op rij gaat om een voornamelijk mannelijke sector. . Vorig jaar ging de eer naar Vicky Dethier van het gelijknamige bouwbedrijf uit Alken. Marchetta heeft momenteel een 20-tal mensen in dienst en wordt voornamelijk gerund door de tweede generatie.