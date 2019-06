Carrefour shopping Genk-Centrum

doet definitief de rolluiken dicht LXB

28 juni 2019

12u00 4 Genk Morgen gaat de Carrefour in de shopping van Genk voorgoed dicht. Vijf maanden vroeger dan de directie van de winkelketen aankondigde, sluit de supermarkt omdat de zaak niet langer rendabel was. De (te) hoge huur die Carrefour moest betalen aan Wereldhaven, de eigenaar van het pand waar het warenhuis ondergebracht was, en de tegenvallende inkomsten geven de doorslag om de supermarkt in Genk-Centrum te sluiten.

De 46 personeelsleden van de meer dan tachtig die er voor de sluiting gewerkt hebben, kloppen zaterdag hun laatste dag. Heel wat rekken in de winkel staan leeg. “Het is om te janken dat de winkel er bijna doods bijligt”, vertelt Linda Weustenraad (46) die 25 jaar bij Carrefour in Genk heeft gewerkt. Tegen november dit jaar komt er zich in het pand waar de Carrefour was een Albert Heijn vestigen.

Lege aanblik

Carrefour Genk geeft een lege aanblik. “Producten worden niet meer aangevuld en er komen minder klanten over de vloer”, vult Trusiana Bredice (50), die twintig jaar aan de slag was in de winkel, aan. “We waren het gewoon om te werken in een mooi gevulde winkel. Maar zoals die er nu bijligt en hoe de zaken zijn gelopen, doet het pijn. Jammer, want we hebben er altijd graag gewerkt.” Van de 46 personeelsleden vertrekken er veertien op vrijwillige basis. Vijf verkregen een overplaatsing naar een andere winkel van de keten. Zes keren terug naar de Market die hen had uitgeleend om te komen werken bij Carrefour in Genk. En 21 mensen met een tijdelijk contract verliezen hun job.

Rozen

Om het personeel te bedanken en hun inzet te waarderen, deelde de voorzitter van de socialistische vakbond BBTK Limburg, Carine Meuwis, rode rozen uit op de werkvloer. “We hebben heel wat acties gevoerd om de sluiting alsnog tegen te gaan”, licht ze toe. “Hierdoor, en door het opvoeren van de druk van het personeel op de centrale directie van Carrefour, besloot die laatste de winkel nog tot november dit jaar open te houden (de sluiting had normaal in juni vorig jaar al een feit moeten zijn, red.). Maar nu gaat de winkel al vijf maanden eerder dicht. Carrefour had altijd gezegd dat ze de supermarkt elders in Genk zou heropstarten maar de wil ontbrak om dat tot een goed einde te brengen. We hebben er wel voor kunnen zorgen dat het loon van het personeel voor vijf maanden wordt betaald.”

Albert Heijn

Linda en Trusiana verlaten de Carrefour, maar ze weten nog niet wat ze gaan doen. “Ik heb tijd nodig om het hoofdstuk Carrefour af te sluiten”, bekent Linda. Of ze straks gaan solliciteren bij de Albert Heijn die tegen november dit jaar in de plaats komt van Carrefour? Ze laten het nog in het midden. Carine Meuwis maakt een kanttekening bij de komst van Albert Heijn, zeker als de winkel op zelfstandige basis wordt uitgebaat. “We weten dat bij Albert Heijn de arbeids- en loonvoorwaarden slechter zijn dan bij Carrefour”, besluit de vakbondsvrouw.