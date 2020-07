Carnavalsvereniging Orde der Asserbakken annuleert alle activiteiten van dit jaar Emily Nees

28 juli 2020

12u04 0 Genk Orde der Asserbakken cancelt alle evenementen voor 2020. Dat heeft de carnavalsvereniging bekendgemaakt op de eigen Facabookpagina. “We hopen van harte dat deze situatie heel snel voorbij is, zodat we terug met volle moed activiteiten kunnen organiseren en plezier kunnen maken”, staat er te lezen.

Corona hakt er hard in, ook voor carnavalvierend Vlaanderen. Zo heeft Orde der Asserbakken beslist om dit jaar geen activiteiten meer te organiseren. Zo vallen de eetdag, zittingen en ‘Awd op Now’ in het water. Ook zal er geen stoet plaatsvinden in het jaar 2021.

Geen stoet

“Ons prinsenpaar blijft een jaar langer aan ‘de macht’. Hun stoet is nog kunnen doorgaan op 1 maart, vandaar dat we de beslissing nemen om geen optocht te organiseren in het jaar 2021”, reageert Bert Goossens, voorzitter van Orde der Asserbakken. “We hebben heel wat inkomsten misgelopen door de coronacrisis. Een stoet op poten zetten zou een serieuze hap uit het budget betekenen. Als het prinsenpaar nog geen optocht had gehad, zouden we natuurlijk wel een stoet doen indien de situatie het toelaat.”

Wat het carnavalsjaar van 2021 in petto heeft, blijft voorlopig nog een groot vraagteken. “We hopen dat de 41ste editie van Frühshoppen volgende zomer wel kan doorgaan. Dat is een klein evenement waar zo’n 300 man aanwezig zal zijn en het kan in de buitenlucht georganiseerd worden. Alles hangt natuurlijk van de coronacrisis af. We gaan tegen dan de situatie moeten bekijken.”