Campus O3 maakt ludiek lied over corona

20 april 2020

17u55 1 Genk Campus O3 gaat wel heel creatief om met de coronacrisis. Het team heeft namelijk een videoclip gemaakt over het woelende virus en de impact ervan. De Genkse versie van het Huis van het Kind maakt daarin ook duidelijk dat ze nog steeds bereikbaar zijn, telefonisch en via mail weliswaar.

“Je wist het vast wel al: corona is gemeen. Ik zie hier amper mensen, geen gezinnen om me heen”, vangt het personeelslid al zingend aan. “Gewend aan het mondaine. Nu is het quarantaine. In mijn kot word ik zot, dus ik kies mise-en-scène”, vult de tweede aan.

Al snel is duidelijk dat de videoclip een humoristische toon aanhoudt. “Kinderen zijn druk? Toiletpapier is op? Bij ‘t eerste gaan we helpen. Het tweede is een mop!”

Naast mensen doen laten lachen, wil Campus O3 voornamelijk duidelijk maken dat het nog steeds klaarstaat voor de mensen. “We komen hier wel door, al is het niet vandaag. Intussen staan we open voor elke opvoedvraag. Met de telefoon, FaceTime of WhatsApp, Instagram en Facebook, of deze vette rap”, klinkt het.

“We houden graag contact, dus sluiten wij een pact. Van lastige momenten maken wij nu snel gehakt. We zien je dus graag terug na die vieze kuch. Als Covid is gaan liggen, helemaal achter de rug!” Met uitbundige dansbewegingen als afsluiter stuurt Campus O3 de boodschap de wijde wereld in.

Benieuwd naar de video? Bekijk hem hier!



