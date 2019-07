Café ‘t Hikske dicht? Daar beslist burgemeester donderdag over Lien Vande Kerkhof

24 juli 2019

13u16 0 Genk Burgemeester Wim Dries beslist morgen of café ‘t Hikske in Genk tijdelijk moet sluiten omwille van geluidsoverlast. “Als burgemeester moet ik een evenwicht zoeken tussen het in stand houden van het Genkse nachtleven en het respect voor mensen die er wonen.”

De burgemeester laat weten morgenvoormiddag samen te zitten met de politie voor een laatste gesprek. Op basis van het volledige dossier neemt hij dan een beslissing. Wim Dries legt vier opties voor: “een drie maanden durende sluiting, ‘s avonds vroeger dichtgaan, extra maatregelen opleggen om hinder te voorkomen of helemaal niets doen. Ik heb het gevoel dat de uitbater van goede wil zijn en inspanningen willen doen. Maar op basis van mijn informatie van de politie zijn we wel op een punt gekomen dat er maatregelen genomen moeten worden.”

Mauro Fumarola, vaste stamgast van het bekende café in de Kapelstraat, besloot een petitie te starten om de zaak zeker open te kunnen houden. “Meer dan 800 mensen hebben al getekend. ‘t Hikske is een van de oudste cafés in Genk met een stel fantastische uitbaters. Jong en oud komt er bijeen om vriendschap te vieren. Er wordt bovendien druk gewerkt aan nieuwe isolatiesystemen om de buurtbewoners zo min mogelijk te hinderen. Laten we wel wezen: de meeste buren scharen zich achter ons en vinden een sluiting helemaal niet nodig. Ik hoop dat de burgemeester bij het maken van zijn beslissing beseft dat de grote hoeveelheid klachten slechts van een erg gering aantal mensen komt.”

Het verdict valt op donderdag 24 juli.