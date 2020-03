C-mine weet internationale tentoonstelling Tim Walker: Wonderful Things te strikken Emily Nees

06 maart 2020

10u14 0 Genk ‘Tim Walker: Wonderful Things’ reist in juli af naar C-mine in Genk. Het is de grootste expo ooit over het uitgebreide en spraakmakende werk van de fotograaf Tim Walker dat hij de afgelopen 25 jaar heeft neergezet. Niet minder dan 150 nieuwe werken worden getoond, waaronder portretten van Grace Jones, Tilda Swinton en Margaret Atwood.

De expo is een ode aan Walker zijn uitzonderlijke bijdrage aan de wereld van fotografie van de afgelopen 25 jaar. De man uit het Verenigd Koninkrijk wordt als fotograaf wereldwijd geroemd voor zijn extravagante en romantische stijl. Op 25-jarige leeftijd al publiceerde het magazine Vogue zijn eerste modeshoot. C-mine in Genk mag zich dan ook gelukkig prijzen om de eerste locatie in de wereldtournee van de expo te zijn. De impressionante opende in september 2019 al in het Victoria & Albert Museum in Londen.

De tentoonstelling in de V&A is gecureerd door Susanna Brown in een design van Shona Heath, waarmee Tim Walker al sinds jaar en dag samenwerkt. De expo toont meer dan 300 items, waaronder foto’s en objecten uit de collectie van de V&A die hen inspireerden. Denk daarbij aan kortfilms, fotografische sets, maar ook rekwisieten.

Bijzondere bezoekerservaring

Het ontwerp van de tentoonstelling in C-mine zal geïnspireerd worden op Heath’s spectaculaire design. Zo vindt een deel van de expo plaats in een strakke, witte ruimte met meer dan 100 foto’s van Tim Walker’s projecten uit het verleden, alsook fragmenten uit zijn ‘Super 8’-films. Het grootste deel van de tentoonstelling is dan weer donker, met rijke texturen, kleuren en geluiden. In een andere ruimte wanen bezoekers zich in landhuis. Op die manier hoopt C-mine te zorgen voor een bijzondere bezoekerservaring, of je zijn werk kent of niet.

Aan de expo hangt C-mine ook nog een programma op van rondleidingen, lezingen, films en events. Geïnteresseerden kunnen de expo bezoeken van 11 juli tot 8 november.