C-Mine pakt uit met expo van wereldberoemde modefotograaf Tim Walker Dirk Selis

15 juni 2020

17u04 0 Genk De impressionante tentoonstelling ‘Tim Walker: Wonderful Things’ opende in september 2019 in het Victoria & Albert Museum in Londen. Als eerste locatie op de wereldtournee wordt halt gehouden op C-mine in Genk. “Normaal openden we de deuren op 11 juli. Dit is jammer genoeg verlaat door de corona-crisis. De nieuwe datum is 22 augustus, uiteraard inclusief alle nodige veiligheidsmaatregelen”, zegt schepen Anniek Nagels.

Tim Walker: Wonderful Things is de grootste tentoonstelling ooit over het spraakmakende werk van topfotograaf Tim Walker. “Het is een enorme eer dat wij de eerste stop zijn op de wereldtournee van deze expo. Met de corona-uitbraak komt er met de verhuis naar Genk natuurlijk heel wat meer kijken. Daarom verlaten we de opening van 11 juli naar 22 augustus. De expo zal lopen tot en met 3 januari. We vragen dus nog even geduld”, aldus schepen Anniek Nagels.

C-mine samenwerking

De tentoonstelling Tim Walker: Wonderful Things is gecureerd door Susanna Brown in een design van Shona Heath en omvat 150 nieuwe werken. Het decor wordt gebouwd door Deusjevoo dat ook gevestigd is op C-mine. Een echte C-mine productie dus. Jo Klaps, een lokale scenograaf, en Shona Heath werken samen om het groot aantal tentoonstellingsstukken te integreren met de oude mijngebouwen van C-mine. Alle werken in deze expo ontstonden nadat Walker op ontdekkingsreis ging doorheen de uitgebreide V&A-collecties. Hij ontdekte er lichtgevende loodramen, snuifdozen vol juwelen, geborduurd textiel en een 65 meter lange foto van het tapijt van Bayeux. Een bron van inspiratie voor een nieuwe reeks foto’s die bezoekers een uitzonderlijke ervaring bieden. Aan de expo wordt een uitgebreid programma opgehangen met gegidste rondleidingen, lezingen, films en events.

Onmiskenbare stijl

Tim Walker is één van de beroemdste modefotografen. Hij mocht zijn kunsten al tonen voor magazines als Vogue, i-D en LOVE magazine. Naast vernieuwende modeverhalen, portretteerde hij talloze beroemdheden als Tilda Swinton, Alexander McQueen, David Attenborough en Grace Jones. De naam van de expo is een verwijzing naar de Britse archeoloog Howard Carter. Toen hij de tombe van farao Toetanchamon binnentrad, was zijn eerste antwoord op de vraag of hij iets kon zien: “Yes, wonderful things”. Exact het gevoel dat Walker voelt wanneer hij het V&A museum binnenwandelt en ook bezoekers hoopt te geven. Tim Walker: Wonderful Things wordt zonder twijfel één van de must-see tentoonstellingen van 2020 in de Benelux.

De internationale tentoonstelling Tim Walker: Wonderful Things gaat officieel van start op 22 augustus op C-mine in Genk en duurt tot 3 januari. Tickets zijn al te koop via: www.c-mine.be/timwalker